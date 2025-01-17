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≡ Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50936
Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев
Отправлено: 17.01.25 - 19:07
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Глава Нацбанка Тимур Сулейменов призвал изжить психологическую зависимость казахстанцев и не обращать внимания на курс доллара. Он признался, что обращает внимание на курс доллара только в рамках своей профессии.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
619
Re: Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость...
Отправлено: 17.01.25 - 19:07
#1
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Так вот, пусть Правительство РК, банки РК стараются уничтожить импортозависимость и не зависеть от доллара, несмотря на то, что экономика гос-ва заточена на доллар!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10193
Re: Глава Нацбанка призвал изжить психологическую зависимость...
Отправлено: 17.01.25 - 19:25
#2
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Цитата:
У нас зарплаты выплачиваются в тенге, депозиты хранятся в тенге, цены в магазинах указаны в тенге.

Источник:

Цены в магазинах указаны в тенге,но если это импортный товар,то их просто переписывают по новому курсу,а импорта у нас очень много.

Цитата:
Лично я не покупаю доллары вообще, разве что если мне нужно поехать за границу или сделать покупки за рубежом.

Источник:

Необязательно покупать доллары,можно картой везде расчитываться по курсу ,только теньги надо будет больше потратить,а как известно зп у нас в тенге и их никто не поднимает после каждого скачка доллара.
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