Отправлено: - 19:25





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54823 У нас зарплаты выплачиваются в тенге, депозиты хранятся в тенге, цены в магазинах указаны в тенге.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=54823 Лично я не покупаю доллары вообще, разве что если мне нужно поехать за границу или сделать покупки за рубежом.Источник:

Цитата:Цены в магазинах указаны в тенге,но если это импортный товар,то их просто переписывают по новому курсу,а импорта у нас очень много.Цитата:Необязательно покупать доллары,можно картой везде расчитываться по курсу ,только теньги надо будет больше потратить,а как известно зп у нас в тенге и их никто не поднимает после каждого скачка доллара.