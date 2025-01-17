Re: Спроса на алкоголь нет - Территорией без спиртного объявило...

Отправлено: - 16:35

На моей памяти десятки безалкогольных вечеринок,начиная б/а свадеб во время перестройки и нынешних, южанские Бет ашар,поминки и прочее. Самое интересное, недалеко от казана где келинки катают тесто или жарят баурсаки, все равно ставится небольшой столик с закуской экспромт и несколько рюмок,а запретный напиток где-нибудь рядом. При таком полулегальном распитии освобождаемая посуда легально валялась недалеко выдавая сей компромат на употребивших.

Как бы не хохорились правильные граждане запрещая или ограничивая,найдутся прототипы и всё сделают вопреки. Могу заверить,в том же ауле найдутся кто продает запрещённый продукт в потёмках.