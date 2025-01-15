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≡ "Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому инвестору
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50932
"Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому инвестору
Отправлено: 15.01.25 - 16:52
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"Казахтелеком" завершил сделку с катарской компанией Power International Holding по продаже 100% доли участия в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис". Продажа операторов повлияет на повышение качества и установление справедливой цены за предоставляемые услуги, отметил Багдат Мусин.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
434
Re: "Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому...
Отправлено: 17.01.25 - 13:26
#15
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Да и как бы правительство не "топало" по поводу снижения цен на интернет и повышения качества. Пока новые магистральные сети не появятся реальной конкуренции не будет. А магистральные линии только Казахтелекома. Есть спутники и пр. но там пропускная способность меньше чем у ВОЛС. При рынке Казахстана в 20 млн абонентов и его площади и протяженности, сомневаюсь что Катарцы будут вкладываться. Максимум Астану, Алматы, Шымкент подключат, остальные улучшений не почувствуют.
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