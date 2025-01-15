Re: "Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому...

Отправлено: - 13:26

Да и как бы правительство не "топало" по поводу снижения цен на интернет и повышения качества. Пока новые магистральные сети не появятся реальной конкуренции не будет. А магистральные линии только Казахтелекома. Есть спутники и пр. но там пропускная способность меньше чем у ВОЛС. При рынке Казахстана в 20 млн абонентов и его площади и протяженности, сомневаюсь что Катарцы будут вкладываться. Максимум Астану, Алматы, Шымкент подключат, остальные улучшений не почувствуют.