"Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому инвестору
Отправлено: 15.01.25 - 16:52
"Казахтелеком" завершил сделку с катарской компанией Power International Holding по продаже 100% доли участия в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис". Продажа операторов повлияет на повышение качества и установление справедливой цены за предоставляемые услуги, отметил Багдат Мусин. Читать новость
Что такое справедливая цена: - НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ, но ОПЛАЧЕННЫЕ минуты почему не возвращают или же хотя бы зачисляют в счёт будущего месяца: - я же фактически ОПЛАТИЛ уже за эти минуты, но не ПРОГОВОРИЛ. В магазине если вы заплатили за товар стоимостью 100 тенге купюрой в 500 тенге- вам же кассир выдаст разницу, то есть сдачу или предложит ещё что то взять из товара на сумму разницу.
В настоящее время количество клиентов, например,у компании Актив+Кселл, около 7 000 000 абонентов: если у них "сгорает" по 100 тенге неиспользованных, но оплаченных минут: 100 тенге* 7 000 000 абон.= 700 000 000 тенге дохода на РОВНОМ месте. Конечно, этот Мусин может заявлять: "....Я горжусь работой,...."
ACROS: Что такое справедливая цена: - НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ, но ОПЛАЧЕННЫЕ минуты почему не возвращают или же хотя бы зачисляют в счёт будущего месяца: - я же фактически ОПЛАТИЛ уже за эти минуты, но не ПРОГОВОРИЛ.
Это как в отлеях на всё включено,вы то же оплатили и можете кушать и пить сколько влезет,но вот с собой забрать нельзя и независимо от того сколько вы съели. через 10 дней всё закончиться. Если хотите что бы трафик и минуты переносился на следующий месяц подключайте оператора IZI.
Просто надо было не вестись на пакетные тарифы в свое время, где все включено. А так да, по хитрому сотовые монополисты цены на связь подняли. Автор сего поста в свое время на заманухи "пакета все включено" не поддался, и так как без моего согласия тариф поменять не могут, то наслаждаюсь сейчас Кселл с кредитным лимитом и связью за 11т/мин без абонентской платы и вторым номером Билайн в тарифном плане с домашним интернетом и телевидением (в одном пакете), ну и самое забавное Теле2 у бабушки, в старенькой Нокии (когда то купил на всяк случай для маяков, там уже перезваниваем) так там баланс даже не помню когда закидывал - без абонентской платы, сказал ей слать куда подальше этих добродетелей с Теле2 предлагающих интернет и пакетное подключение.
Odin_iz_Teh: к без моего согласия тариф поменять не могут,
У меня тариф на АКТИВЕ: - "Казахстан М"- с 2015 года- сперва было 1 900 тенге/месяц и 1 500 единиц на других операторов включая городские телефоны, внутри сети бесплатно. Теперь тот же тариф только переименованный "Архивный Казахстан М" - в месяц абоненплату подняли-2 990 тенге- городские звонки убрали и 400 минут на других операторов, внутри сети бесплатно, если на городские надо звонить то единицы уходят с баланса телефона. И всё это - без МОЕГО согласия- при изменении условии тарифа и его стоимости никто не звонил с компании и ничего у меня, никакого моего согласия на увеличения стоимости тарифа и уменьшения единиц, не спрашивал.
Ну если поглубже покопаться, то видно что это "дочерный" бренд Билайна (ТОО Кар-Тел). Просто его сформировали по принципу конструктора. Ну и по ценнику -ничуть не дешевле. Качетво будет то-же что и билайна (сети то теже). И там так же пакеты потихоньку прогресируют (2900 за пакет ультра), В конструкторе выходит порядка 5 тыс., но насколько я понял не сгорают по окончании месяца. (в пакете судя по написанному обнуляется)
Сейчас посетителей на этом форуме: 90, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 90
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать