Re: Открытие нового дилерского центра Allur – праздник, который...

Отправлено: - 11:40

Перебор с пафосом подачи)



Просто магазин открыли а подача как будто минимум Маск приехал и рассказал что он полюбил есть конину)))



Причем на что надеялся рекламщик? Вот открыли магазин,позвали блогеров, гостей каких-то окей

Остальным зачем инфа как гости развлекались на открытии магазина? Что нам с этой инфой делать? То что аллюр может позволить выкинуть бабки на открытие? Да все знают что у аллюра бабки есть

Ты покажи какие-то машины там продавать будут,по какой цене, условия,программы какие есть по покупке



Нет,аллюр заплатил за рекламу в НГ чтобы показать как они открыли магазин и блогеры там круто тусанули)

Рекламщик отработал странно как-то)