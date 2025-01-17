НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Открытие нового дилерского центра Allur – праздник, который останется в памяти
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50932
Открытие нового дилерского центра Allur – праздник, который останется в памяти
Отправлено: 17.01.25 - 11:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 января открылся новый дилерский центр Allur! Это важное событие объединило покупателей, представителей бренда Kia, блогеров и гостей, став по настоящему торжественным событием для всех.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42852
Re: Открытие нового дилерского центра Allur – праздник, который...
Отправлено: 17.01.25 - 11:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Особый шарм конечно задают модели, не авто модели, а человекомодели, похожие на китайскую робототехнику и конечно дети.
Куда же без них..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17433
Re: Открытие нового дилерского центра Allur – праздник, который...
Отправлено: 17.01.25 - 11:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перебор с пафосом подачи)

Просто магазин открыли а подача как будто минимум Маск приехал и рассказал что он полюбил есть конину)))

Причем на что надеялся рекламщик? Вот открыли магазин,позвали блогеров, гостей каких-то окей
Остальным зачем инфа как гости развлекались на открытии магазина? Что нам с этой инфой делать? То что аллюр может позволить выкинуть бабки на открытие? Да все знают что у аллюра бабки есть
Ты покажи какие-то машины там продавать будут,по какой цене, условия,программы какие есть по покупке

Нет,аллюр заплатил за рекламу в НГ чтобы показать как они открыли магазин и блогеры там круто тусанули)
Рекламщик отработал странно как-то)
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1113
Re: Открытие нового дилерского центра Allur – праздник, который...
Отправлено: 17.01.25 - 12:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой себе междусобойчик)))
Блогеры кОстанайские. Аж звучит смешно)) люди с непоставленной речью и дикцией, готовые рекламировать все подряд за любую копейку. Эх...
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3676
Re: Открытие нового дилерского центра Allur – праздник, который...
Отправлено: 17.01.25 - 12:40
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
реклама, которую мы заслужили...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS