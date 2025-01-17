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≡ Казахская национальная порода собак тазы получила патент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50932
Казахская национальная порода собак тазы получила патент
Отправлено: 17.01.25 - 00:12
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Патент выдан на основании исследований, проведенных в 2021–2023 годах совместно с Институтом генетики. Было установлено, что казахская тазы обладает высокой устойчивостью к климатическим нагрузкам, исключительной стабильностью нервной системы и выдающимися показателями в спортивных соревнованиях.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42852
Re: Казахская национальная порода собак тазы получила патент
Отправлено: 17.01.25 - 00:12
#1
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Страна худая и с голой ж.пой как эта тощая собака, но зато да, собаки..
С лршадьми не получилось, с баранами там, а вот собак будем разводить до идиотизма..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17433
Re: Казахская национальная порода собак тазы получила патент
Отправлено: 17.01.25 - 10:12
#2
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Цитата:
111:
С лршадьми не получилось, с баранами там, а вот собак будем разводить до идиотизма..


Ну а что сесть и плакать?
Везде проблемы были и будут
В США Лос Анджелес сгорел
Канада скоро будет оккупирована
В Германии мигранты а в России зеки с войны возвращаются
Но жить то надо как-то дальше))
Собак разводить, галерии открывать, кино снимать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42852
Казахская национальная порода собак тазы получила патент
Отправлено: 17.01.25 - 11:26
#3
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Цитата:
abaika95:
В США Лос Анджелес сгорел Канада скоро будет оккупирована В Германии мигранты а в России зеки с войны

Ну там хоть как то понты перекрываются уровнем зарплат.
У нас наставили китайских гирлянд, показали собаку с голой попкой, а зарплаты как были мизер так и остались..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17433
Казахская национальная порода собак тазы получила патент
Отправлено: 17.01.25 - 11:33
#4
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Цитата:
111:
Ну там хоть как то понты перекрываются уровнем зарплат

Уровень зарплат на западе нивелируется уровнем налогов и цен
В итоге средний американец в США живёт как средний Казахстанец
Ничем существенно не отличим Цитата:
111:
У нас наставили китайских гирлянд, показали собаку с голой попкой, а зарплаты как были мизер так и остались..

От того что гирлянды не будут вешать зарплата у уборщицы на заводе не увеличится
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