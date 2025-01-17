Отправлено: - 10:12

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С лршадьми не получилось, с баранами там, а вот собак будем разводить до идиотизма..

Цитата:Ну а что сесть и плакать?Везде проблемы были и будутВ США Лос Анджелес сгорелКанада скоро будет оккупированаВ Германии мигранты а в России зеки с войны возвращаютсяНо жить то надо как-то дальше))Собак разводить, галерии открывать, кино снимать