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≡ Карантин решили ввести из-за вспышки бруцеллеза в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50931
Карантин решили ввести из-за вспышки бруцеллеза в Костанайской области
Отправлено: 17.01.25 - 09:35
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Решение, зарегистрированное в эталонном контрольном банке нормативно-правовых актов Казахстана 14 января, вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2464
Re: Карантин решили ввести из-за вспышки бруцеллеза в...
Отправлено: 17.01.25 - 09:35
#1
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Аппарат акима Аулиекольского района предоставил комментарий:

"В целях проведения оперативных мероприятий и исключения дальнейшего распространения инфекции решением акима Новоселовского сельского округа от 14 января 2025 года установлены ограничительные мероприятия на территории ТОО «ИНСПЭК» в селе Новоселовка, в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота. Уполномоченным органам рекомендовано провести необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия для достижения ветеринарно-санитарного благополучия в выявленном эпизоотическом очаге".
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