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≡ В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50931
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 17:57
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В Министерстве транспорта не стали комментировать расшифровку переговоров пилотов самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которые ранее появились в сети. Ранее Telegram-канал опубликовал расшифровку переговоров пилотов самолета с диспетчерами.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6719
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 07:01
#45
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Цитата:
Карачун:

В общем согласен. По Вашей ссылке речь идёт насколько я понял, (английский подзабыл) о рейсе малазийского самолёта. Там пространство Украины, оператор авиакомпания? Или кто там маршрут прокладывает? Здесь ответственность лежит и на Украине и на операторе. Да и в нашем случае тоже и на России не закрывшей небо и делающей вид, что у них не полномасштабная война, а всего лишь спецоперация и на азербайджанской авиакомпании, сделавшей вид, что поверила России.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26112
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 07:55
#46
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Цитата:
saba:
В общем согласен. По Вашей ссылке речь идёт насколько я понял, (английский подзабыл)

Там есть и на русском, я оттуда привел мою предыдущую цитату.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26112
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 07:56
#47
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Цитата:
Карачун:
Придется пояснить во-первых о каком из авиапроисшествий вы сейчас говорите, во-вторых какую мысль должно донести приведенное вами утверждение.

Я думаю, эта цитата из нидерландского отчёта верна для любых случаев.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26112
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 08:03
#48
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Цитата:
saba:
Да и в нашем случае тоже и на России не закрывшей небо и делающей вид, что у них не полномасштабная война, а всего лишь спецоперация

Сейчас периодически Россия не принимает в тот или иной аэропорт. Вопрос в том, как быстро в принципе можно отреагировать на угрозу и оповестить всех о закрытии неба в конкретном районе, если сейчас война идёт с применением дронов, которые тяжело обнаружить, и они достаточно быстро и незаметно перемещаются практически куда угодно. По поводу Грозного, там доподлинно не известно, что взорвалось возле самолёта - дрон или ракета ПВО. Если это был удар ПВО, то также пока не известно, что его спровоцировало: дрон, сам авиалайнер или просто человеческий фактор.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6719
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 08:13
#49
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Цитата:
maxsaf:
что его спровоцировало: дрон, сам авиалайнер или

Это по сути вообще не важно! Нужно признать,что это война, причем война уже современная, не скажу что высокотехнологичная, но глубоким тылом может считаться Владивосток и то не факт, судя по сообщениям ФСБ.
Про людей никто не думает, Россия преследует свои непонятные цели, называя слона мышью, а авиакомпании хотят денег! А люди думают:" Мы же бессмертные, что то может случиться с кем угодно, но только не со мной"!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6719
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 08:18
#50
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Цитата:
maxsaf:
периодически Россия не принимает в тот или иной

Она не периодически не принимает,повторю Краснодар, Ростов, Симферополь не первый год закрыты, Гога может точнее сказать. А про Грозный надо было думать ещё тогда, когда разбомбили любимый Кадыровым учебный центр для спецназа, который готовил кадры для СВО и кроме того там много энергетических объектов, которые топливо делают в том числе для ВС РФ
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26112
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 08:58
#51
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Цитата:
saba:
Это по сути вообще не важно!

Важно для работы над ошибками, это в общих интересах.

Цитата:
saba:
но глубоким тылом может считаться Владивосток и то не факт, судя по сообщениям ФСБ.

С орешником и прочими баллистическими штуками тыла больше не существует и небо пора закрывать везде. Но есть ведь и разумный предел в погоне за безопасностью.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26112
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 09:00
#52
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Цитата:
saba:
А люди думают:" Мы же бессмертные, что то может случиться с кем угодно, но только не со мной"!

Говоря о разумном пределе в области безопасности можно в пример привести вариант, при котором вас заставят ночевать на работе, чтобы по пути домой с вами ничего не случилось. Автотранспорт все ещё опаснее чем самолёты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26112
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 09:03
#53
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Цитата:
saba:
А про Грозный надо было думать ещё тогда, когда разбомбили любимый Кадыровым учебный центр для спецназа, который готовил кадры для СВО и кроме того там много энергетических объектов, которые топливо делают в том числе для ВС РФ

Ну над Чечней само небо - другое, не такое, как над остальной Россией ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42848
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 09:37
#54
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
дрон или ракета ПВО. Если это был удар ПВО, то также пока не известно, что его спровоцировало: дрон, сам авиалайнер или просто человеческий фактор.

Хех..
У дрона поражающая часть шарики ?
Это что такой за дрон, кассетный что ли?
Если кассетный, то кого он собрался убивать своими поражающими элементами , только гражданское население что ли или каким то образом живую силу противника?
А ты сам встречал рассказы о каких то кассетных дронах?
Я нет
Ты расскажи.
И причем тут провокация дрона, который и так летел что то не провоцировать, а взорвать?
Вопрос не в дроне, а в том, что самолет специальным образом допустили туда, куда эти дроны и летели.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1259
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 09:59
#55
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Цитата:
saba:
на операторе.

В таком случае обвинения, но только в "совершении действий подвергающих опасности пассажиров самолета" нужно выдвигать в сторону всех авиакомпаний совершавших рейсы по маршруту включавшему в себя этот участок территории. В том же отчете указано что за исключением одной авиакомпании никто не вынес предписаний о запрете полетов в том районе после начала боевых столкновений. И конкретно в тот день еще 160 гражданских самолетов, помимо боинга, совершили полет над этой частью восточной Украины.
Также точно крайне редко государства полностью перманенто закрывают воздушное пространство для гражданской авиации во всей зоне боевых действий.
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