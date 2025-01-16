Отправлено: - 08:03

saba:

Да и в нашем случае тоже и на России не закрывшей небо и делающей вид, что у них не полномасштабная война, а всего лишь спецоперация

Цитата:Сейчас периодически Россия не принимает в тот или иной аэропорт. Вопрос в том, как быстро в принципе можно отреагировать на угрозу и оповестить всех о закрытии неба в конкретном районе, если сейчас война идёт с применением дронов, которые тяжело обнаружить, и они достаточно быстро и незаметно перемещаются практически куда угодно. По поводу Грозного, там доподлинно не известно, что взорвалось возле самолёта - дрон или ракета ПВО. Если это был удар ПВО, то также пока не известно, что его спровоцировало: дрон, сам авиалайнер или просто человеческий фактор.