Отправлено: - 07:01

Карачун:



Цитата:В общем согласен. По Вашей ссылке речь идёт насколько я понял, (английский подзабыл) о рейсе малазийского самолёта. Там пространство Украины, оператор авиакомпания? Или кто там маршрут прокладывает? Здесь ответственность лежит и на Украине и на операторе. Да и в нашем случае тоже и на России не закрывшей небо и делающей вид, что у них не полномасштабная война, а всего лишь спецоперация и на азербайджанской авиакомпании, сделавшей вид, что поверила России.