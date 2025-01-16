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≡ В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50929
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 17:57
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В Министерстве транспорта не стали комментировать расшифровку переговоров пилотов самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которые ранее появились в сети. Ранее Telegram-канал опубликовал расшифровку переговоров пилотов самолета с диспетчерами.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6717
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 07:01
#45
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Цитата:
Карачун:

В общем согласен. По Вашей ссылке речь идёт насколько я понял, (английский подзабыл) о рейсе малазийского самолёта. Там пространство Украины, оператор авиакомпания? Или кто там маршрут прокладывает? Здесь ответственность лежит и на Украине и на операторе. Да и в нашем случае тоже и на России не закрывшей небо и делающей вид, что у них не полномасштабная война, а всего лишь спецоперация и на азербайджанской авиакомпании, сделавшей вид, что поверила России.
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