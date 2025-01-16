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≡ Казахстанец потерял миллионы после переписки с “несовершеннолетней“
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50929
Казахстанец потерял миллионы после переписки с “несовершеннолетней“
Отправлено: 16.01.25 - 23:32
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В Петропавловске мужчина отдал более 5,5 миллиона тенге мошенникам, которые сначала представились в соцсетях молодой незнакомкой, а потом - сотрудниками полиции.


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3854
Re: Казахстанец потерял миллионы после переписки с...
Отправлено: 16.01.25 - 23:32
#1
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Без лоха и жизнь не та! :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1809
Re: Казахстанец потерял миллионы после переписки с...
Отправлено: 16.01.25 - 23:41
#2
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Цитата:
Эл-починно:
Без лоха и жизнь не та!


.....прям в Германии людей на деньги не разводят? у меня множество примеров что среди местной немчуры да аусзидлеров....
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3854
Казахстанец потерял миллионы после переписки с “несовершеннолетней“
Отправлено: 16.01.25 - 23:44
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Да я вроде не заострял внимания на Казахстане. :-x
В общем, просто рад за лохов! 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42847
Re: Казахстанец потерял миллионы после переписки с...
Отправлено: 17.01.25 - 00:13
#4
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За такие деньги он мог и неплохих девственниц купить в реале..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1809
Re: Казахстанец потерял миллионы после переписки с...
Отправлено: 17.01.25 - 01:25
#5
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Цитата:
111:
За такие деньги он мог и неплохих девственниц купить в реале..


.....вроде взрослый человек а мысли мягко говоря не серьёзного человека,сам женат,ребёнок а так всё осталис из90х.......
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2189
Re: Казахстанец потерял миллионы после переписки с...
Отправлено: 17.01.25 - 01:54
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....вроде взрослый человек а мысли мягко говоря не серьёзного человека,сам женат,ребёнок а так всё осталис из90х.......

Можно вывезти человека из деревни, а вот деревню из человека не вывести никогда.
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