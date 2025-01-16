Отправлено: - 00:11

saba: Я знаю как! Нужно просто прекратить войну и всё!

[Исправлено: Эл-починно, 17.01.2025 - 01:43]

Цитата:Да верно. Но как? Я понимаю, по сотому кругу, но кто в результате свержения власти, пришёл к власти на Украине. Прошу прощения за тавтологию )) Правый сектор и партия свободы - праворадикальные экстремальные группировки (запрещённые в стране на тот момент ещё и не только). В общем всё возвращается на круги своя - госпереворот 2014-го года. ПС - ну не в Европе и не в нато, остались бы до выборов, там вроде 2-3 месяца оставалось. И всё было бы в шоколаде. Как и раньше. В любом случае этот Азербайджанский самолёт не стал бы жертвой политических разборок.ПС - ПС - А опосля всего им ни НАТО ни ЕС не видать, как ушей своих.Встаёт вопрос, для чего всё это было, себя показать, своё превосходство, над кем и чем показать. НЕ здоровая вся эта движуха, скажу я вам.