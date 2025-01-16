В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 17:57
В Министерстве транспорта не стали комментировать расшифровку переговоров пилотов самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которые ранее появились в сети. Ранее Telegram-канал опубликовал расшифровку переговоров пилотов самолета с диспетчерами. Читать новость
Эл-починно: Надо как то этот беспредел прекращать.
Я знаю как! Нужно просто прекратить войну и всё! Да и хотел бы Вам задать вопрос, Вы суду Нидерландов так же не верите,как и Скептик? Суд то по малазийскому Боингу прошел и виновные названы! Один из них небезызвестный Гиркин, он же Стрелков.
Эл-починно: что делали там дроны с Украины? Террористы...? не?
Вот Вы упертый! А что война идёт уже три года не заметили? Или до сих пор считаете это мааленькой специальной военной операцией, где Россия может наказывать украинских "нациков" и бомбить нещадно города Украины,а Украине в ответ ничего нельзя?
А вот что делал там гражданский самолет, которого спецом подогнали к украинским дронам, непонятно. Зачем? Сбить, обвинить опять каких то таджиков с Украины, и дело с концом. Но те летчики правильно сделали, что поперлись через море, уж в Моздоке или в одном из четырех российских аэропортах, его бы точно сбили
В числе таких не замечающих и Казахстан и Азербайджан! Россияне уже сколько лет как южные аэропорты закрыли Краснодар, Ростов , дроны до Казани долетают, соответственно по ним работает ПВО, а мы все летаем в воюющую страну!
saba: Я знаю как! Нужно просто прекратить войну и всё!
Да верно. Но как? Я понимаю, по сотому кругу, но кто в результате свержения власти, пришёл к власти на Украине. Прошу прощения за тавтологию )) Правый сектор и партия свободы - праворадикальные экстремальные группировки (запрещённые в стране на тот момент ещё и не только). В общем всё возвращается на круги своя - госпереворот 2014-го года. ПС - ну не в Европе и не в нато, остались бы до выборов, там вроде 2-3 месяца оставалось. И всё было бы в шоколаде. Как и раньше. В любом случае этот Азербайджанский самолёт не стал бы жертвой политических разборок.
ПС - ПС - А опосля всего им ни НАТО ни ЕС не видать, как ушей своих. Встаёт вопрос, для чего всё это было, себя показать, своё превосходство, над кем и чем показать. НЕ здоровая вся эта движуха, скажу я вам.
При утверждении что "расследователям не разрешают назвать виноватого". Тогда как и вердикт суда и материалы расследования доступны для ознакомления в интернете. Из совокупности этих двух фактов делается предположение что автору утверждения не нравятся ни результаты расследования ни вердикт суда. Отсюда и заинтересовавший вас вопрос в моем комментарии.
Фильм только посмотрел маде ин Франция, Черный ящик. С этим, который играл Графа Монте из Кристо. Ну вот в расследованиях с ящиками тоже можно оказывается мурыжить как в наперсточки на глазах и никто ничего не поймет..
Эл-починно: Правый сектор и партия свободы - праворадикальные экстремальные группировки
Вы когда что то утверждаете, проверьте сначала пожалуйста! Победила в результате партия Порошенко, а это отнюдь не Правый сектор и не партия Свободы. Лидер партии Свободы А.Яценюк да, был премьер министром, но не играл ключевой роли. Насчёт госпереворота, чем нынешняя российская власть легитимнее чем украинская? Корни её тоже начинаются с госпереворота, если помните Беловежскую пущу.
Эл-починно: всё было бы в шоколаде. Как и раньше. В любом случае этот
Ничего не было бы в шоколаде! Потому что Россия до сих пор , не до конца верит в суверенность бывших республик СССР. И ей нужно было сохранить своё влияние, но никакой такой "мягкой силы" они не придумали, в уровне жизни тоже особой привлекательностью не отличались по сравнению с Европой, поэтому и решили, что остался единственный путь, насилие!
Карачун: При утверждении что "расследователям не разрешают назвать виноватого".
Прошел по вашей ссылке:
Ответственность
Ответственность за безопасность воздушного пространства лежит прежде всего на том государстве, которое регулирует данное воздушное пространство. Однако, на оператора также возложена ответственность за безопасное выполнение полета
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