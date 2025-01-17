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≡ Казахская национальная порода собак тазы получила патент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50929
Казахская национальная порода собак тазы получила патент
Отправлено: 17.01.25 - 00:12
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Патент выдан на основании исследований, проведенных в 2021–2023 годах совместно с Институтом генетики. Было установлено, что казахская тазы обладает высокой устойчивостью к климатическим нагрузкам, исключительной стабильностью нервной системы и выдающимися показателями в спортивных соревнованиях.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42847
Re: Казахская национальная порода собак тазы получила патент
Отправлено: 17.01.25 - 00:12
#1
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Страна худая и с голой ж.пой как эта тощая собака, но зато да, собаки..
С лршадьми не получилось, с баранами там, а вот собак будем разводить до идиотизма..
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