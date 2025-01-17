Re: Казахская национальная порода собак тазы получила патент

Отправлено: - 00:12

Страна худая и с голой ж.пой как эта тощая собака, но зато да, собаки..

С лршадьми не получилось, с баранами там, а вот собак будем разводить до идиотизма..