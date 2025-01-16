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≡ В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50929
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 17:57
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В Министерстве транспорта не стали комментировать расшифровку переговоров пилотов самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которые ранее появились в сети. Ранее Telegram-канал опубликовал расшифровку переговоров пилотов самолета с диспетчерами.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3854
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 23:55
#30
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Цитата:
111:
С какого перепуга территория России стала территорией Украины? Грозный это Украина?

Ну ты мозгами то пораскинь (не в буквальном смысле конечно), что делали там дроны с Украины? Террористы...? не?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6716
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 23:55
#31
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Цитата:
Эл-починно:
Надо как то этот беспредел прекращать.

Я знаю как! Нужно просто прекратить войну и всё!
Да и хотел бы Вам задать вопрос, Вы суду Нидерландов так же не верите,как и Скептик? Суд то по малазийскому Боингу прошел и виновные названы! Один из них небезызвестный Гиркин, он же Стрелков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42847
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 23:59
#32
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Цитата:
Эл-починно:
что делали там дроны с Украины?


Не понял, над территорией Украины?

Цитата:
Эл-починно:
над территорией Украины,
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6716
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 00:02
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
что делали там дроны с Украины? Террористы...? не?

Вот Вы упертый! А что война идёт уже три года не заметили? Или до сих пор считаете это мааленькой специальной военной операцией, где Россия может наказывать украинских "нациков" и бомбить нещадно города Украины,а Украине в ответ ничего нельзя?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42847
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 00:04
#34
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Цитата:
Эл-починно:
что делали там дроны с Украины

А вот что делал там гражданский самолет, которого спецом подогнали к украинским дронам, непонятно.
Зачем?
Сбить, обвинить опять каких то таджиков с Украины, и дело с концом.
Но те летчики правильно сделали, что поперлись через море, уж в Моздоке или в одном из четырех российских аэропортах, его бы точно сбили
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6716
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 00:07
#35
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В числе таких не замечающих и Казахстан и Азербайджан! Россияне уже сколько лет как южные аэропорты закрыли Краснодар, Ростов , дроны до Казани долетают, соответственно по ним работает ПВО, а мы все летаем в воюющую страну!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3854
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 00:11
#36
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Цитата:
saba: Я знаю как! Нужно просто прекратить войну и всё!
Да верно. Но как? Я понимаю, по сотому кругу, но кто в результате свержения власти, пришёл к власти на Украине. Прошу прощения за тавтологию )) Правый сектор и партия свободы - праворадикальные экстремальные группировки (запрещённые в стране на тот момент ещё и не только). В общем всё возвращается на круги своя - госпереворот 2014-го года. ПС - ну не в Европе и не в нато, остались бы до выборов, там вроде 2-3 месяца оставалось. И всё было бы в шоколаде. Как и раньше. В любом случае этот Азербайджанский самолёт не стал бы жертвой политических разборок.

ПС - ПС - А опосля всего им ни НАТО ни ЕС не видать, как ушей своих.
Встаёт вопрос, для чего всё это было, себя показать, своё превосходство, над кем и чем показать. НЕ здоровая вся эта движуха, скажу я вам.

[Исправлено: Эл-починно, 17.01.2025 - 01:43]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1257
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 00:13
#37
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Цитата:
Эл-починно:
А при чём тут это?

При утверждении что "расследователям не разрешают назвать виноватого". Тогда как и вердикт суда и материалы расследования доступны для ознакомления в интернете. Из совокупности этих двух фактов делается предположение что автору утверждения не нравятся ни результаты расследования ни вердикт суда. Отсюда и заинтересовавший вас вопрос в моем комментарии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42847
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 00:16
#38
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Фильм только посмотрел маде ин Франция, Черный ящик.
С этим, который играл Графа Монте из Кристо.
Ну вот в расследованиях с ящиками тоже можно оказывается мурыжить как в наперсточки на глазах и никто ничего не поймет..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6716
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 00:58
#39
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!Цитата:
Эл-починно:
Правый сектор и партия свободы - праворадикальные экстремальные группировки

Вы когда что то утверждаете, проверьте сначала пожалуйста! Победила в результате партия Порошенко, а это отнюдь не Правый сектор и не партия Свободы. Лидер партии Свободы А.Яценюк да, был премьер министром, но не играл ключевой роли.
Насчёт госпереворота, чем нынешняя российская власть легитимнее чем украинская? Корни её тоже начинаются с госпереворота, если помните Беловежскую пущу.

[Исправлено: saba, 17.01.2025 - 01:59]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10192
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 01:03
#40
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Цитата:
111:
Фильм только посмотрел маде ин Франция, Черный ящик

Совсем не бережёш себя ,не слишком ли много чёрных ящиков за один вечер?
Лови ещё один.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6716
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 01:04
#41
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Цитата:
Эл-починно:
всё было бы в шоколаде. Как и раньше. В любом случае этот

Ничего не было бы в шоколаде! Потому что Россия до сих пор , не до конца верит в суверенность бывших республик СССР. И ей нужно было сохранить своё влияние, но никакой такой "мягкой силы" они не придумали, в уровне жизни тоже особой привлекательностью не отличались по сравнению с Европой, поэтому и решили, что остался единственный путь, насилие!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6716
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 17.01.25 - 01:07
#42
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Цитата:
Добринцофф:

Всегда в детстве мечтал, раздербанить мешок у игрушечного Деда Мороза! Тоже своего рода черный ящик!
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