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≡ В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50927
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 17:57
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В Министерстве транспорта не стали комментировать расшифровку переговоров пилотов самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которые ранее появились в сети. Ранее Telegram-канал опубликовал расшифровку переговоров пилотов самолета с диспетчерами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42838
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 17:57
#1
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Какая разница то уже, сбили Герои России, которых кстати уже наградили и повысили в званиях.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7207
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 18:05
#2
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Цитата:
111:
сбили Герои России, которых кстати уже наградили и повысили в званиях.


Что, русские прямо так и написали: - "...награждаем мол того того то, званием Героя за сбитый азербайджанский самолёт и присваевым вам внеочередное звании ..."??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42838
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 18:29
#3
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Цитата:
ACROS:
награждаем мол того того то, званием Героя за сбитый азербайджанский самолёт

Ну ясен пень, особенно Хамзата Кадырова.
За все сбитые цели.
Каким был и этот самолет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26102
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 19:12
#4
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Я думаю, в действиях пилота есть какие-то странности. Его несколько раз спросили, есть ли проблемы с бортом, на что он упорно отвечал "борт в порядке". Так же очевидно, что никто и никуда его не посылал топить самолёт в море, нигде посадку не запрещали, сам решил лететь фиг знает куда, пока вся гидравлика окончательно не отказала. Наверняка у комиссии будут вопросы к принятым решениям.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6704
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 19:49
#5
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Цитата:
maxsaf:
действиях пилота есть какие-то странности

Как ни странно я тут на стороне тех,кто говорит:"Давайте дождемся выводов комиссии".
Кто подтвердил, что это действительно переговоры пилотов? Даже телеграмм канал "База" просто выбросил в сеть и никак не обозначил их подлинность.
Даже по этим вбросам слушал двух командиров воздушного судна, мнения расходятся. А так, слишком много разных суждений и каждый притягивает эти слова так, как ему нравится!
Кто то обвиняет КВС, кто то говорит,что он специально так говорил, чтобы побыстрее убраться из воздушного пространства РФ. Всё же официоз, даже пристрастный будет объективнее! Уж совсем враньё они друг другу не дадут провести. Тут уже как минимум 4 стороны, которые знают правду. Азербайджан, Россия,Казахстан и Бразилия, а ещё они обязаны все материалы и выводы предоставить ИКАО.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42838
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 19:59
#6
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«Комиссия по расследованию авиапроисшествия продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчёта комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», — заявили в Министерстве транспорта Казахстана.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7352
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 20:03
#7
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Источник приславший переговоры пилотов с диспечером на правах анонима утверждает, что все версии про стаю птиц и взрыв балона исходили от самих пилотов,они же отказались от предложения садиться в Грозном и Махачкале,самостоятельно приняли решение лететь обратно в Баку, однако вышел из строя оборудование по навигации и как они попали в Актау тоже их решение. Тут же взвыли российские патриоты с требованием извиниться Алиеву перед Россией.
Профайл Посетить вебсайт
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6704
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 20:08
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
правах анонима

Вот про это я и говорю! Анонимный выброс, даже если это и правдивые переговоры пилотов, всегда можно выдернуть из контекста слова, сказать полуправду, поэтому не стоит строить версии на недостоверных свидетельствах!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1971
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 20:58
#9
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Я думаю, есть странности в поведении некоторых ретивых "личностей", стремящихся, что называется "поперёд батьки в пекло".
Они уже всё "расследовали" и виноватых назначили. Благо, что, в отличие от длинных языков, руки у них коротки. И никаких действий, кроме болтологии, они совершать не могут.
Адекватные, умные люди просто ждут итогового заявления комиссии по расследованию.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26102
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 21:00
#10
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Цитата:
111:
не имеющие какого-либо официального источника», — заявили в Министерстве транспорта Казахстана.

Зато ты уже порадовался за медальки за сбитие непонятно чего. Тост уже поднимал за здоровье Хамзата Кадырова?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26102
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 21:04
#11
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Цитата:
111:
Какая разница то уже

Большая разница. Ты же утверждал, что Россия отказала в посадке и отправила самолёт топиться в Каспий. Чё, спрыгнул?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7207
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 21:09
#12
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Цитата:
сайлау курманов:

Цитата:
saba:

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
111:


Ну и не комментируйте: - подождём выводов специалистов.
Тем более и с той и с этой стороны медали и ордена розданы - осталось малое:-установить истину.
Я думаю это затянется как с малазийским Боингом и мы никогда не узнаем.
Профайл
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1255
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 21:19
#13
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Сейчас посмотрел карту гугловскую с рельефом, в частности Махачкалы и соответствующего аэропорта..вообще никаких странностей в поведении пилота не увидел.
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