Re: Почему число аварий так резко выросло в Казахстане,...

Отправлено: - 19:28

Это реально естественный рост ДТП, если нет профилактики в отношении скудоумных! Низкая ответственность среди водил, хамское отношение ко всему, не только вождение на авось, многие ездят под наркотиками, по пьянке, многие вообще не знают ПДД, многим нужно ходить на своих двоих, не то чтобы быть прокладкой между рулем и спинкой сидения и пополнять казну, поскольку гос-ву нужен доход! Не надо штрафы применять, все равно он не доходит до бестолкового сознания, нужно другое наказание, более жесткое, например, изъять авто и на пересдачу прав, применять вместо штрафа общественные принудительные работы, не будет и это работать, то телесное наказание! Возникает вопрос: гос-во все это может применить, но ему это зачем, если не будут разбиваться авто, не будут гибнуть пассажиры, ведь надо чтобы авто в гос-ве покупали в кредит, и это приносит ему доход, а человеческая жизнь не всегда приносит доход, разве что когда нужны органы на пересадку! Это будет всегда происходит пока не будет реальной настоящей кары за содеянное, а не пополнение бюджета!