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В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50927
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 17:57
В Министерстве транспорта не стали комментировать расшифровку переговоров пилотов самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которые ранее появились в сети. Ранее Telegram-канал опубликовал расшифровку переговоров пилотов самолета с диспетчерами.
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Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 17:57
Какая разница то уже, сбили Герои России, которых кстати уже наградили и повысили в званиях.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7207
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 18:05
Цитата:
Что, русские прямо так и написали: - "...награждаем мол того того то, званием Героя за сбитый азербайджанский самолёт и присваевым вам внеочередное звании ..."??
111:
сбили Герои России, которых кстати уже наградили и повысили в званиях.
сбили Герои России, которых кстати уже наградили и повысили в званиях.
Что, русские прямо так и написали: - "...награждаем мол того того то, званием Героя за сбитый азербайджанский самолёт и присваевым вам внеочередное звании ..."??
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 18:29
Цитата:
Ну ясен пень, особенно Хамзата Кадырова.
За все сбитые цели.
Каким был и этот самолет.
ACROS:
награждаем мол того того то, званием Героя за сбитый азербайджанский самолёт
награждаем мол того того то, званием Героя за сбитый азербайджанский самолёт
Ну ясен пень, особенно Хамзата Кадырова.
За все сбитые цели.
Каким был и этот самолет.
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 19:12
Я думаю, в действиях пилота есть какие-то странности. Его несколько раз спросили, есть ли проблемы с бортом, на что он упорно отвечал "борт в порядке". Так же очевидно, что никто и никуда его не посылал топить самолёт в море, нигде посадку не запрещали, сам решил лететь фиг знает куда, пока вся гидравлика окончательно не отказала. Наверняка у комиссии будут вопросы к принятым решениям.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6704
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 19:49
Цитата:
Как ни странно я тут на стороне тех,кто говорит:"Давайте дождемся выводов комиссии".
Кто подтвердил, что это действительно переговоры пилотов? Даже телеграмм канал "База" просто выбросил в сеть и никак не обозначил их подлинность.
Даже по этим вбросам слушал двух командиров воздушного судна, мнения расходятся. А так, слишком много разных суждений и каждый притягивает эти слова так, как ему нравится!
Кто то обвиняет КВС, кто то говорит,что он специально так говорил, чтобы побыстрее убраться из воздушного пространства РФ. Всё же официоз, даже пристрастный будет объективнее! Уж совсем враньё они друг другу не дадут провести. Тут уже как минимум 4 стороны, которые знают правду. Азербайджан, Россия,Казахстан и Бразилия, а ещё они обязаны все материалы и выводы предоставить ИКАО.
maxsaf:
действиях пилота есть какие-то странности
действиях пилота есть какие-то странности
Как ни странно я тут на стороне тех,кто говорит:"Давайте дождемся выводов комиссии".
Кто подтвердил, что это действительно переговоры пилотов? Даже телеграмм канал "База" просто выбросил в сеть и никак не обозначил их подлинность.
Даже по этим вбросам слушал двух командиров воздушного судна, мнения расходятся. А так, слишком много разных суждений и каждый притягивает эти слова так, как ему нравится!
Кто то обвиняет КВС, кто то говорит,что он специально так говорил, чтобы побыстрее убраться из воздушного пространства РФ. Всё же официоз, даже пристрастный будет объективнее! Уж совсем враньё они друг другу не дадут провести. Тут уже как минимум 4 стороны, которые знают правду. Азербайджан, Россия,Казахстан и Бразилия, а ещё они обязаны все материалы и выводы предоставить ИКАО.
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 19:59
«Комиссия по расследованию авиапроисшествия продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчёта комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», — заявили в Министерстве транспорта Казахстана.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7352
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 20:03
Источник приславший переговоры пилотов с диспечером на правах анонима утверждает, что все версии про стаю птиц и взрыв балона исходили от самих пилотов,они же отказались от предложения садиться в Грозном и Махачкале,самостоятельно приняли решение лететь обратно в Баку, однако вышел из строя оборудование по навигации и как они попали в Актау тоже их решение. Тут же взвыли российские патриоты с требованием извиниться Алиеву перед Россией.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6704
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 20:08
Цитата:
Вот про это я и говорю! Анонимный выброс, даже если это и правдивые переговоры пилотов, всегда можно выдернуть из контекста слова, сказать полуправду, поэтому не стоит строить версии на недостоверных свидетельствах!
сайлау курманов:
правах анонима
правах анонима
Вот про это я и говорю! Анонимный выброс, даже если это и правдивые переговоры пилотов, всегда можно выдернуть из контекста слова, сказать полуправду, поэтому не стоит строить версии на недостоверных свидетельствах!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1971
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 20:58
Я думаю, есть странности в поведении некоторых ретивых "личностей", стремящихся, что называется "поперёд батьки в пекло".
Они уже всё "расследовали" и виноватых назначили. Благо, что, в отличие от длинных языков, руки у них коротки. И никаких действий, кроме болтологии, они совершать не могут.
Адекватные, умные люди просто ждут итогового заявления комиссии по расследованию.
Они уже всё "расследовали" и виноватых назначили. Благо, что, в отличие от длинных языков, руки у них коротки. И никаких действий, кроме болтологии, они совершать не могут.
Адекватные, умные люди просто ждут итогового заявления комиссии по расследованию.
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 21:00
Цитата:
Зато ты уже порадовался за медальки за сбитие непонятно чего. Тост уже поднимал за здоровье Хамзата Кадырова?
111:
не имеющие какого-либо официального источника», — заявили в Министерстве транспорта Казахстана.
не имеющие какого-либо официального источника», — заявили в Министерстве транспорта Казахстана.
Зато ты уже порадовался за медальки за сбитие непонятно чего. Тост уже поднимал за здоровье Хамзата Кадырова?
В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL. Что говорят в Минтранспорта
Отправлено: 16.01.25 - 21:04
Цитата:
Большая разница. Ты же утверждал, что Россия отказала в посадке и отправила самолёт топиться в Каспий. Чё, спрыгнул?
111:
Какая разница то уже
Какая разница то уже
Большая разница. Ты же утверждал, что Россия отказала в посадке и отправила самолёт топиться в Каспий. Чё, спрыгнул?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7207
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 21:09
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну и не комментируйте: - подождём выводов специалистов.
Тем более и с той и с этой стороны медали и ордена розданы - осталось малое:-установить истину.
Я думаю это затянется как с малазийским Боингом и мы никогда не узнаем.
сайлау курманов:
Цитата:
saba:
Цитата:
maxsaf:
Цитата:
111:
Ну и не комментируйте: - подождём выводов специалистов.
Тем более и с той и с этой стороны медали и ордена розданы - осталось малое:-установить истину.
Я думаю это затянется как с малазийским Боингом и мы никогда не узнаем.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1255
Re: В сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета...
Отправлено: 16.01.25 - 21:19
Сейчас посмотрел карту гугловскую с рельефом, в частности Махачкалы и соответствующего аэропорта..вообще никаких странностей в поведении пилота не увидел.
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