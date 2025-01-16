Отправлено: - 19:49

maxsaf:

действиях пилота есть какие-то странности

Цитата:Как ни странно я тут на стороне тех,кто говорит:"Давайте дождемся выводов комиссии".Кто подтвердил, что это действительно переговоры пилотов? Даже телеграмм канал "База" просто выбросил в сеть и никак не обозначил их подлинность.Даже по этим вбросам слушал двух командиров воздушного судна, мнения расходятся. А так, слишком много разных суждений и каждый притягивает эти слова так, как ему нравится!Кто то обвиняет КВС, кто то говорит,что он специально так говорил, чтобы побыстрее убраться из воздушного пространства РФ. Всё же официоз, даже пристрастный будет объективнее! Уж совсем враньё они друг другу не дадут провести. Тут уже как минимум 4 стороны, которые знают правду. Азербайджан, Россия,Казахстан и Бразилия, а ещё они обязаны все материалы и выводы предоставить ИКАО.