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Почему число аварий так резко выросло в Казахстане, рассказал эксперт
Почему число аварий так резко выросло в Казахстане, рассказал эксперт
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50927
Почему число аварий так резко выросло в Казахстане, рассказал эксперт
Отправлено: 16.01.25 - 15:15
По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в Казахстане в 2024 году выросло число ДТП, показатель роста составил 98,9 процента. В чем причина такого роста?
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1597
Re: Почему число аварий так резко выросло в Казахстане,...
Отправлено: 16.01.25 - 15:15
А вы ещё больше кобальтов да джасиков раздавайте всем подряд и ещё больше будет ДТП.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 664
Re: Почему число аварий так резко выросло в Казахстане,...
Отправлено: 16.01.25 - 16:52
кто то тут в статье жалуется, что упразднили дорожную полицию. Я бы так не говорил. Ее у нас даже с избытком. У наших соседей там точно ее не видно. А у нас эти патрульки встречаются с полдюжины пока проедешь с одной части города до другой. А еще сюда добавить можно "замаскированные" патрульки, состоящие в штате дорожной полиции. Так что это не есть причина. А причина - тут правильно было освещено- низкая культура вождение, даже хамской поведение на дорогах и качество дорог.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7207
Re: Почему число аварий так резко выросло в Казахстане,...
Отправлено: 16.01.25 - 17:59
Цитата:
Согласен и полностью с вами: - много стало за рулём "чайников", то есть те кто не смог сдать и теорию и вождение и элементарно купил права, кстати я недавно интересовался у ребят сколько- примерно от 200 000 - до 350 000 тенге с гарантией.
И вторая причина: - на МВД , в частности на областные и районные ДП и ОП, возложили обязанность ПОПОЛНЯТЬ бюджет и суммы там немаленькие. Наверное, в связи с этим они регистрируют ВСЁ подряд и естественно статистика ДП поднялась.
рихард:
освещено- низкая культура вождение,
освещено- низкая культура вождение,
Согласен и полностью с вами: - много стало за рулём "чайников", то есть те кто не смог сдать и теорию и вождение и элементарно купил права, кстати я недавно интересовался у ребят сколько- примерно от 200 000 - до 350 000 тенге с гарантией.
И вторая причина: - на МВД , в частности на областные и районные ДП и ОП, возложили обязанность ПОПОЛНЯТЬ бюджет и суммы там немаленькие. Наверное, в связи с этим они регистрируют ВСЁ подряд и естественно статистика ДП поднялась.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 616
Re: Почему число аварий так резко выросло в Казахстане,...
Отправлено: 16.01.25 - 19:28
Это реально естественный рост ДТП, если нет профилактики в отношении скудоумных! Низкая ответственность среди водил, хамское отношение ко всему, не только вождение на авось, многие ездят под наркотиками, по пьянке, многие вообще не знают ПДД, многим нужно ходить на своих двоих, не то чтобы быть прокладкой между рулем и спинкой сидения и пополнять казну, поскольку гос-ву нужен доход! Не надо штрафы применять, все равно он не доходит до бестолкового сознания, нужно другое наказание, более жесткое, например, изъять авто и на пересдачу прав, применять вместо штрафа общественные принудительные работы, не будет и это работать, то телесное наказание! Возникает вопрос: гос-во все это может применить, но ему это зачем, если не будут разбиваться авто, не будут гибнуть пассажиры, ведь надо чтобы авто в гос-ве покупали в кредит, и это приносит ему доход, а человеческая жизнь не всегда приносит доход, разве что когда нужны органы на пересадку! Это будет всегда происходит пока не будет реальной настоящей кары за содеянное, а не пополнение бюджета!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7352
Re: Почему число аварий так резко выросло в Казахстане,...
Отправлено: 16.01.25 - 20:22
Якобы на дороги страны вышло огромное количество новых автомобилей с неопытными
Здесь скорее всего так и есть,если исключить слово-якобы,потому что менеджеры автосалонов напористо по несколько раз в день названимают с предложением купить у них авто. Новых авто стало действительно много и каждый водитель старается выжимать максимум,потому что у них новое авто, что как бы даёт гарантию чем мой старый фольс на котором я больше 80 км/ч не выжимаю потому что боюсь
Здесь скорее всего так и есть,если исключить слово-якобы,потому что менеджеры автосалонов напористо по несколько раз в день названимают с предложением купить у них авто. Новых авто стало действительно много и каждый водитель старается выжимать максимум,потому что у них новое авто, что как бы даёт гарантию чем мой старый фольс на котором я больше 80 км/ч не выжимаю потому что боюсь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1971
Re: Почему число аварий так резко выросло в Казахстане,...
Отправлено: 16.01.25 - 21:03
"Ведь световой день, особенно в зимний период, стал значительно короче"
Ничего глупее автор не смог придумать? Давно у нас правительство стало влиять на продолжительность светового дня? По сути - на скорость вращения Земли вокруг своей оси (подробно пишу для особо одарённых).
Ничего глупее автор не смог придумать? Давно у нас правительство стало влиять на продолжительность светового дня? По сути - на скорость вращения Земли вокруг своей оси (подробно пишу для особо одарённых).
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