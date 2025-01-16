Re: «Рынок обвалится очень быстро» - Прогнозы костанайских...

Отправлено: - 19:49

Сельхозники сами ничего не вкладывают в производство зерна, о чем четко подметили мельники и птицеводы: а пшеница не кондиционная, некачественная, а у РФ очень хорошего качества и поэтому будут покупать зерно российское! После этого кто будет покупать, поэтому придется сокращать производство зерна, а заниматься производством других культур нужных на внутреннем рынке! И пока РФ будет в ЕАЭС, по другому не будет, поскольку РФ нужен рынок сбыта, а он есть у нас при отсутствии качества зерна, которое выращено абы как! Поэтому сельхозники прежде чем просить у гос-ва не заслуженные субсидии и защиту у гос-ва, 1000 раз подумайте, не рубите сук на котором сидите: выращивайте хорошее, качественное зерно, никого не обманывая, чтобы его покупали на внутреннем и внешнем рынке, поддерживайте население, которое "пашет" на ваше благополучие, и не обманывайте их, а иначе через года 2 останетесь у разбитого корыта при санкциях, введенных для соседа!