Re: Штраф за прогрев авто - в Казахстане могут пересмотреть...

Отправлено: - 17:55

Что то кто то выступал, что скоро тепловизоры будут в ходу, будут замерять кто скольку пирдит, извиняюсь за выражение и соответственно изучают, за сколько пирдежей можно будет давать штраф.

Все таки природа, какие то там газы, нагревание Земли и тд..

Так что закупаемся тепловизорами для газов человека..