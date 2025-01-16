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≡ Штраф за прогрев авто - в Казахстане могут пересмотреть нашумевшую норму
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50927
Штраф за прогрев авто - в Казахстане могут пересмотреть нашумевшую норму
Отправлено: 16.01.25 - 17:55
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Вице-министра юстиции Ботагоз Жакселекову спросили, какие законодательные условия необходимы для того, чтобы изменить норму о штрафе за прогрев авто дольше 5 минут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42838
Re: Штраф за прогрев авто - в Казахстане могут пересмотреть...
Отправлено: 16.01.25 - 17:55
#1
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Что то кто то выступал, что скоро тепловизоры будут в ходу, будут замерять кто скольку пирдит, извиняюсь за выражение и соответственно изучают, за сколько пирдежей можно будет давать штраф.
Все таки природа, какие то там газы, нагревание Земли и тд..
Так что закупаемся тепловизорами для газов человека..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7352
Re: Штраф за прогрев авто - в Казахстане могут пересмотреть...
Отправлено: 16.01.25 - 19:48
#2
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водитель, штраф пришел из-за жалобы соседей. Теперь мужчине предстоит оплатить штраф
Нарушитель выставил сей протокол в соцсетях и юристы сразу же нашли массу нарушении при его составлении. Главное,полисмен написал буквально следующее: во время езды был прогрев автомобиля,что является процессом естественным. Далее указали,что нарушение было в жилом массиве, однако соответствующих указателей и знаков не обнаружено,что тоже является нарушением. Видимо,отменят протокол,так заверил известный в Рудном правозащитник Руслан Ахмадулин.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26102
Re: Штраф за прогрев авто - в Казахстане могут пересмотреть...
Отправлено: 16.01.25 - 20:12
#3
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Согласен - пять минут на прогрев - мало, в сильные морозы. Ну и пунктик про жалобы жильцов надо убрать. Если уж заботитесь об экологии, то заботьтесь и без жалоб.
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