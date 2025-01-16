Отправлено: - 14:03

Конкретно - речь о производителях и переработчиках зерновых. Для них на данный момент определяющим событием стала отмена с 1 января Минсельхозом РК ограничений на ввоз в страну российского зерна. И эта новость идет плюсом к проблемам, которые бесконечным караваном тянутся в сельхозсекторе год за годом.