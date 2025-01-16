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≡ Почему число аварий так резко выросло в Казахстане, рассказал эксперт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50925
Почему число аварий так резко выросло в Казахстане, рассказал эксперт
Отправлено: 16.01.25 - 15:15
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По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры, в Казахстане в 2024 году выросло число ДТП, показатель роста составил 98,9 процента. В чем причина такого роста?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1597
Re: Почему число аварий так резко выросло в Казахстане,...
Отправлено: 16.01.25 - 15:15
#1
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А вы ещё больше кобальтов да джасиков раздавайте всем подряд и ещё больше будет ДТП.
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
664
Re: Почему число аварий так резко выросло в Казахстане,...
Отправлено: 16.01.25 - 16:52
#2
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кто то тут в статье жалуется, что упразднили дорожную полицию. Я бы так не говорил. Ее у нас даже с избытком. У наших соседей там точно ее не видно. А у нас эти патрульки встречаются с полдюжины пока проедешь с одной части города до другой. А еще сюда добавить можно "замаскированные" патрульки, состоящие в штате дорожной полиции. Так что это не есть причина. А причина - тут правильно было освещено- низкая культура вождение, даже хамской поведение на дорогах и качество дорог.
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