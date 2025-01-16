Re: Почему число аварий так резко выросло в Казахстане,...

Отправлено: - 16:52

кто то тут в статье жалуется, что упразднили дорожную полицию. Я бы так не говорил. Ее у нас даже с избытком. У наших соседей там точно ее не видно. А у нас эти патрульки встречаются с полдюжины пока проедешь с одной части города до другой. А еще сюда добавить можно "замаскированные" патрульки, состоящие в штате дорожной полиции. Так что это не есть причина. А причина - тут правильно было освещено- низкая культура вождение, даже хамской поведение на дорогах и качество дорог.