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≡ «Рынок обвалится очень быстро» - Прогнозы костанайских аграриев на новый сельскохозяйственный год полны пессимизма
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50925
«Рынок обвалится очень быстро» - Прогнозы костанайских аграриев на новый сельскохозяйственный год полны пессимизма
Отправлено: 16.01.25 - 14:03
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Конкретно - речь о производителях и переработчиках зерновых. Для них на данный момент определяющим событием стала отмена с 1 января Минсельхозом РК ограничений на ввоз в страну российского зерна. И эта новость идет плюсом к проблемам, которые бесконечным караваном тянутся в сельхозсекторе год за годом.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
406
Re: «Рынок обвалится очень быстро» - Прогнозы костанайских...
Отправлено: 16.01.25 - 14:03
#1
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Запретить ввоз зерновых из России впредь не получится скорее всего, Казахстан как нормальный сосед поможет России в лучших традициях добрососедства, соседи ведут войну на истощение с давним непримеримым врагом (коллективный запад) Президент Токаев чётко сказал: "Россия непобедима"
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1597
«Рынок обвалится очень быстро» - Прогнозы костанайских аграриев на новый сельскохозяйственный год полны пессимизма
Отправлено: 16.01.25 - 15:16
#2
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Чё они всё ноют эти аграрии! После каждой уборки новые крузаки,да лохусы покупают! И ноют и ноют!
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