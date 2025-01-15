Отправлено: - 21:38

saba:

какая мы молодежь!

Цитата:Когда я в 1983 году после окончания СХИ приехал по распределению в совхоз: - то 50-60 летние мужики мне казались ГЛУБОКИМИ стариками. Они всегда сидели на ТОРЕ и мне казались малоподвижными, степенными и всегда знали ТО - о чём я и тогда не знал и сейчас то же не знаю. А, что это такое- хер его знает.Я в 64 года - хожу быстро, одеваюсь по молодёжному- легко, кроссовки, джинсы, маечки, свитерки, куртки, ; место на торе мне пока никто не хочет уступать, да я и не стремлюсь туда, хотя по возрасту я в деревне- где то четвёртый, а по значимости - первый.Примерно, в 1991-93 годах, механизаторов отправляли на пенсию в 55 лет- как бы "вредный" цех стали считать, потом правда государство что то быстро переиграло.Самое главное в нашем возрасте, Саба: - бегом от деменции: - думай как МОЛОДОЙ; говори как МОЛОДОЙ; делай как МОЛОДОЙ; поступай как МОЛОДОЙ - и всё будет нормально.В нашем возрасте: - сознание ПЕРВИЧНО, нежели бытиё.