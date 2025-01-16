Отправлено: - 10:17

юля елиссева:

много букв, но в итоге ничего не поняла...

Цитата:Жильцы из-за 1000тнг с квартиры на обслуживание газопровода уже год сидят без газа и бегают по судам,теперь ещё полгода будут сидеть,но решение вроде как в их пользу,возможно в будущем им не придётся платить за обслуживание.