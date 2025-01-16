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≡ Нарисовать карту удобного автобусного маршрута предложили жителям частного сектора в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50922
Нарисовать карту удобного автобусного маршрута предложили жителям частного сектора в Рудном
Отправлено: 16.01.25 - 05:04
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О недовольстве работой перевозчиков в Рудном писали неоднократно и не один год. По словам представителей власти, акимат не имеет рычага воздействия на частные компании. Но теперь такой рычаг у них появился - субсидии.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15927
Re: Нарисовать карту удобного автобусного маршрута предложили...
Отправлено: 16.01.25 - 05:04
#1
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Ух ты. В рудном музейный ЛиАз ещё живой.
А кто то тут говорил что Россия живёт как Северная Корея.) чет я там не встречал таких динозавров.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7349
Re: Нарисовать карту удобного автобусного маршрута предложили...
Отправлено: 16.01.25 - 10:12
#2
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В прошлый раз я предлагал чтобы 30-й маршрут возвращался обратно по улицам: мира - молодая гвардия-Топоркова-вокзал,а новый созданый маршрут 30а повторял 30 только на обратном пути шел от дока хлеб по Качарской,Корчагина и на бак-баке свернул на Ленина.
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