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≡ Кто должен обслуживать фасадный газопровод? - Иск председателей ОСИ рассмотрел суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50922
Кто должен обслуживать фасадный газопровод? - Иск председателей ОСИ рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 16.01.25 - 09:44
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Председатели ОСИ требовали не только подключить дома к газоснабжению, но и обязать ответчика обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей в коммунальную собственность. Суд удовлетворил иск частично.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3675
Re: Кто должен обслуживать фасадный газопровод? - Иск...
Отправлено: 16.01.25 - 09:44
#1
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много букв, но в итоге ничего не поняла...
Профайл
Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
78
Кто должен обслуживать фасадный газопровод? - Иск председателей ОСИ рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 16.01.25 - 09:55
#2
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Если коротко ОСИ не хочет за счет средств жильцов осуществлять подключение и обслуживание газопровода.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7349
Re: Кто должен обслуживать фасадный газопровод? - Иск...
Отправлено: 16.01.25 - 10:01
#3
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ОСИ не обязаны обслуживать газопроводы, а подключение газа остаётся обязанностью отдела строительства
В частных домах никто не заморачивается на указанную тему,есть главная магистраль к дому,вот к нему привариваются и подводят газ. А эти все движняки от лешего,чтобы лишнии раз рубить барбосы,только вот от этого только народу хуже
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10191
Кто должен обслуживать фасадный газопровод? - Иск председателей ОСИ рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 16.01.25 - 10:17
#4
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Цитата:
юля елиссева:
много букв, но в итоге ничего не поняла...

Жильцы из-за 1000тнг с квартиры на обслуживание газопровода уже год сидят без газа и бегают по судам,теперь ещё полгода будут сидеть,но решение вроде как в их пользу,возможно в будущем им не придётся платить за обслуживание.
:lol:
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