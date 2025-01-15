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≡ В Казахстане введут уголовную ответственность за обещание взятки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50922
В Казахстане введут уголовную ответственность за обещание взятки
Отправлено: 15.01.25 - 15:30
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"Этот вопрос стоит на повестке уже 16 лет. О необходимости принятия законодательных мер по признанию в качестве уголовно наказуемых деяний обещания, предложения взятки, вымогательства взятки было указано в Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Казахстаном еще в мае 2008 года", - сообщил Улан Саркулов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7349
Re: В Казахстане введут уголовную ответственность за обещание...
Отправлено: 15.01.25 - 15:30
#1
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Если развивать в юридическом ключе любые обещания то можно притянуть к ответу всех, кто обещал жениться,вернуть долг и даже депутатов которые наговорили втри короба во время предвыборной компании, тогда уже точно некому будет работать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42834
Re: В Казахстане введут уголовную ответственность за обещание...
Отправлено: 15.01.25 - 16:35
#2
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Скоро штраф будет за обещание жениться
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
613
Re: В Казахстане введут уголовную ответственность за обещание...
Отправлено: 15.01.25 - 22:59
#3
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Вот это правильно! Пообещал или предложил дать взятку, но не дал-тюрьма! Обещание и предложение теперь будут выявлять через смартфоны, которые работают через разные приложения. Все будет выявляться ОРД, теперь за каждое обещание будет ответственность по разным статьям уголовного кодекса! За обещание жениться или выйти замуж, но не исполнилось обещание, наверное будет только материальная ответственность, но это только мечта и предположение комментаторов. Думаю, пора мечтателей на всех уровнях привлекать к ответственности за неисполнение желаемого к исправительному обучению и труду за закрытыми стенами, поскольку только труд на благо общества облагораживает мечтателей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15927
Re: В Казахстане введут уголовную ответственность за обещание...
Отправлено: 16.01.25 - 04:59
#4
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А если я не преследовал незаконно обогатится за счёт взятки, абсолютно без Злого умысла и только по-братски из благих и добрых соображений пообещал взятку?)
Значит я не должен привлекатся к уголовной ответственности.? (с) ;-)
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