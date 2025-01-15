Re: В Казахстане введут уголовную ответственность за обещание...

Отправлено: - 22:59

Вот это правильно! Пообещал или предложил дать взятку, но не дал-тюрьма! Обещание и предложение теперь будут выявлять через смартфоны, которые работают через разные приложения. Все будет выявляться ОРД, теперь за каждое обещание будет ответственность по разным статьям уголовного кодекса! За обещание жениться или выйти замуж, но не исполнилось обещание, наверное будет только материальная ответственность, но это только мечта и предположение комментаторов. Думаю, пора мечтателей на всех уровнях привлекать к ответственности за неисполнение желаемого к исправительному обучению и труду за закрытыми стенами, поскольку только труд на благо общества облагораживает мечтателей.