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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 84 из 84«1...828384
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 16:31
#1246
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Русский мир теперь и в России!




А вам наши путинисты, нравятся русские Герои, которые занимаются изнасилованием чужих детей?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6701
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 17:44
#1247
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Цитата:
таноми52:
Не сочтите за намек

Не сочли, а в чём глубинный смысл? Так сказать подоплёка и вообще я поставлен в тупик, изображать мне обиженную невинность или нет? Требую внести ясность!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 19:31
#1248
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Цитата:
saba:
Требую внести ясность!


Вношу.
:lol: :lol: :lol:
Меня терзают смутные сомненья, что во флуде тусуются в основном пенсионеры ("забеги" абайки не в счёт)
Вот я и позволила ехидство... ;-): "фтолалоловые свечи", "тряхнём целлюлитом", "тряхнём хоть чем-нибудь"
Но, это я не со зла, а любя...
Любя наших старичков :-)
С другой стороны, они активны, прогрессивны, политически грамотны, ну, почти как Зорге
Респект им! ;-) :-P
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6701
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 19:53
#1249
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Цитата:
таноми52:
смутные сомненья, что

У меня есть сомнения, что Ваши сомнения не напрасны! 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 20:21
#1250
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Русский мир, это убить русского с извращением, насилием или педофилией.
Потом поехать в Украину и убить там так же славян украинцев.
Потом прийти Героем и купить на заработанные на крови деньги квартиру.
Это вообще атас.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 20:39
#1251
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Цитата:
таноми52:
как Зорге


Зорге же - шпион, разведчик, путинский старший коллега.
Зачем ему быть политическим грамотным - он просто выполнял команды Центра.

Цитата:
таноми52:
во флуде тусуются в основном пенсионеры


Тогда вопрос- куда делась молодёжь ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6701
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 20:47
#1252
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Цитата:
ACROS:
куда делась молодёжь ?

Средняя молодежь -Vit с Мариком
Молодая молодежь - Абайка с Карачуном
Детская молодежь - корреспондент Говоров.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6701
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 20:48
#1253
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Я побоялся Акрос написать какая мы молодежь! :-(
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 21:00
#1254
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Цитата:
111:
Русский мир, это убить русского с извращением, насилием или педофилией.


Не оставил мечту стать главным на форуме клеветником концепции русского мира?
Твои стенания похожи на воды адских рек, на застойное болото, на слезы старого бомжа… :-x
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4167
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 21:13
#1255
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Цитата:
ACROS:
Зорге же - шпион, разведчик, путинский старший коллега.


Образ из песни: призыв к пенсу "кончай хандрить и будь как Зорге!" (подразумевается - не сыпь песком, дзержинец, у тебя по-прежнему чистые руки, горячее сердце, холодная голова 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26098
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 21:18
#1256
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Цитата:
111:
Это вообще атас.

Цитата:
111:
Русский мир

Ты часть этого мира, не самая лучшая кстати, до тех пор, пока казахский не выучишь. Иди на курсы :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 21:38
#1257
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Цитата:
saba:
какая мы молодежь!


Когда я в 1983 году после окончания СХИ приехал по распределению в совхоз: - то 50-60 летние мужики мне казались ГЛУБОКИМИ стариками. Они всегда сидели на ТОРЕ и мне казались малоподвижными, степенными и всегда знали ТО - о чём я и тогда не знал и сейчас то же не знаю. А, что это такое- хер его знает.
Я в 64 года - хожу быстро, одеваюсь по молодёжному- легко, кроссовки, джинсы, маечки, свитерки, куртки, ; место на торе мне пока никто не хочет уступать, да я и не стремлюсь туда, хотя по возрасту я в деревне- где то четвёртый, а по значимости - первый.
Примерно, в 1991-93 годах, механизаторов отправляли на пенсию в 55 лет- как бы "вредный" цех стали считать, потом правда государство что то быстро переиграло.

Самое главное в нашем возрасте, Саба: - бегом от деменции: - думай как МОЛОДОЙ; говори как МОЛОДОЙ; делай как МОЛОДОЙ; поступай как МОЛОДОЙ - и всё будет нормально.
В нашем возрасте: - сознание ПЕРВИЧНО, нежели бытиё.
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