Отправлено: - 18:59

ACROS:

Что такое справедливая цена: - НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ, но ОПЛАЧЕННЫЕ минуты почему не возвращают или же хотя бы зачисляют в счёт будущего месяца: - я же фактически ОПЛАТИЛ уже за эти минуты, но не ПРОГОВОРИЛ.

Цитата:Это как в отлеях на всё включено,вы то же оплатили и можете кушать и пить сколько влезет,но вот с собой забрать нельзя и независимо от того сколько вы съели. через 10 дней всё закончиться.Если хотите что бы трафик и минуты переносился на следующий месяц подключайте оператора IZI.