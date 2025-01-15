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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 16:31
Русский мир теперь и в России!
А вам наши путинисты, нравятся русские Герои, которые занимаются изнасилованием чужих детей?
А вам наши путинисты, нравятся русские Герои, которые занимаются изнасилованием чужих детей?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 17:44
Цитата:
Не сочли, а в чём глубинный смысл? Так сказать подоплёка и вообще я поставлен в тупик, изображать мне обиженную невинность или нет? Требую внести ясность!
таноми52:
Не сочтите за намек
Не сочтите за намек
Не сочли, а в чём глубинный смысл? Так сказать подоплёка и вообще я поставлен в тупик, изображать мне обиженную невинность или нет? Требую внести ясность!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 19:31
Цитата:
Вношу.
Меня терзают смутные сомненья, что во флуде тусуются в основном пенсионеры ("забеги" абайки не в счёт)
Вот я и позволила ехидство... : "фтолалоловые свечи", "тряхнём целлюлитом", "тряхнём хоть чем-нибудь"
Но, это я не со зла, а любя...
Любя наших старичков
С другой стороны, они активны, прогрессивны, политически грамотны, ну, почти как Зорге
Респект им!
saba:
Требую внести ясность!
Требую внести ясность!
Вношу.
Меня терзают смутные сомненья, что во флуде тусуются в основном пенсионеры ("забеги" абайки не в счёт)
Вот я и позволила ехидство... : "фтолалоловые свечи", "тряхнём целлюлитом", "тряхнём хоть чем-нибудь"
Но, это я не со зла, а любя...
Любя наших старичков
С другой стороны, они активны, прогрессивны, политически грамотны, ну, почти как Зорге
Респект им!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 19:53
Цитата:
У меня есть сомнения, что Ваши сомнения не напрасны!
таноми52:
смутные сомненья, что
смутные сомненья, что
У меня есть сомнения, что Ваши сомнения не напрасны!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 20:21
Русский мир, это убить русского с извращением, насилием или педофилией.
Потом поехать в Украину и убить там так же славян украинцев.
Потом прийти Героем и купить на заработанные на крови деньги квартиру.
Это вообще атас.
Потом поехать в Украину и убить там так же славян украинцев.
Потом прийти Героем и купить на заработанные на крови деньги квартиру.
Это вообще атас.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 20:39
Цитата:
Зорге же - шпион, разведчик, путинский старший коллега.
Зачем ему быть политическим грамотным - он просто выполнял команды Центра.
Цитата:
Тогда вопрос- куда делась молодёжь ?
таноми52:
как Зорге
как Зорге
Зорге же - шпион, разведчик, путинский старший коллега.
Зачем ему быть политическим грамотным - он просто выполнял команды Центра.
Цитата:
таноми52:
во флуде тусуются в основном пенсионеры
во флуде тусуются в основном пенсионеры
Тогда вопрос- куда делась молодёжь ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 20:47
Цитата:
Средняя молодежь -Vit с Мариком
Молодая молодежь - Абайка с Карачуном
Детская молодежь - корреспондент Говоров.
ACROS:
куда делась молодёжь ?
куда делась молодёжь ?
Средняя молодежь -Vit с Мариком
Молодая молодежь - Абайка с Карачуном
Детская молодежь - корреспондент Говоров.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 20:48
Я побоялся Акрос написать какая мы молодежь!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 21:00
Цитата:
Не оставил мечту стать главным на форуме клеветником концепции русского мира?
Твои стенания похожи на воды адских рек, на застойное болото, на слезы старого бомжа…
111:
Русский мир, это убить русского с извращением, насилием или педофилией.
Русский мир, это убить русского с извращением, насилием или педофилией.
Не оставил мечту стать главным на форуме клеветником концепции русского мира?
Твои стенания похожи на воды адских рек, на застойное болото, на слезы старого бомжа…
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 21:13
Цитата:
Образ из песни: призыв к пенсу "кончай хандрить и будь как Зорге!" (подразумевается - не сыпь песком, дзержинец, у тебя по-прежнему чистые руки, горячее сердце, холодная голова
ACROS:
Зорге же - шпион, разведчик, путинский старший коллега.
Зорге же - шпион, разведчик, путинский старший коллега.
Образ из песни: призыв к пенсу "кончай хандрить и будь как Зорге!" (подразумевается - не сыпь песком, дзержинец, у тебя по-прежнему чистые руки, горячее сердце, холодная голова
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26098
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 21:18
Цитата:
Цитата:
Ты часть этого мира, не самая лучшая кстати, до тех пор, пока казахский не выучишь. Иди на курсы
111:
Это вообще атас.
Это вообще атас.
Цитата:
111:
Русский мир
Русский мир
Ты часть этого мира, не самая лучшая кстати, до тех пор, пока казахский не выучишь. Иди на курсы
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 21:38
Цитата:
Когда я в 1983 году после окончания СХИ приехал по распределению в совхоз: - то 50-60 летние мужики мне казались ГЛУБОКИМИ стариками. Они всегда сидели на ТОРЕ и мне казались малоподвижными, степенными и всегда знали ТО - о чём я и тогда не знал и сейчас то же не знаю. А, что это такое- хер его знает.
Я в 64 года - хожу быстро, одеваюсь по молодёжному- легко, кроссовки, джинсы, маечки, свитерки, куртки, ; место на торе мне пока никто не хочет уступать, да я и не стремлюсь туда, хотя по возрасту я в деревне- где то четвёртый, а по значимости - первый.
Примерно, в 1991-93 годах, механизаторов отправляли на пенсию в 55 лет- как бы "вредный" цех стали считать, потом правда государство что то быстро переиграло.
Самое главное в нашем возрасте, Саба: - бегом от деменции: - думай как МОЛОДОЙ; говори как МОЛОДОЙ; делай как МОЛОДОЙ; поступай как МОЛОДОЙ - и всё будет нормально.
В нашем возрасте: - сознание ПЕРВИЧНО, нежели бытиё.
saba:
какая мы молодежь!
какая мы молодежь!
Когда я в 1983 году после окончания СХИ приехал по распределению в совхоз: - то 50-60 летние мужики мне казались ГЛУБОКИМИ стариками. Они всегда сидели на ТОРЕ и мне казались малоподвижными, степенными и всегда знали ТО - о чём я и тогда не знал и сейчас то же не знаю. А, что это такое- хер его знает.
Я в 64 года - хожу быстро, одеваюсь по молодёжному- легко, кроссовки, джинсы, маечки, свитерки, куртки, ; место на торе мне пока никто не хочет уступать, да я и не стремлюсь туда, хотя по возрасту я в деревне- где то четвёртый, а по значимости - первый.
Примерно, в 1991-93 годах, механизаторов отправляли на пенсию в 55 лет- как бы "вредный" цех стали считать, потом правда государство что то быстро переиграло.
Самое главное в нашем возрасте, Саба: - бегом от деменции: - думай как МОЛОДОЙ; говори как МОЛОДОЙ; делай как МОЛОДОЙ; поступай как МОЛОДОЙ - и всё будет нормально.
В нашем возрасте: - сознание ПЕРВИЧНО, нежели бытиё.
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