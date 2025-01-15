Re: Матери погибших в пожаре в Житикаре детей дали 5 лет колонии...

Отправлено: - 20:26

Ну и какой смысл этого решения, ГУМАННОГО суда?

Мать через несколько лет отправят в колонию, ребёнка в приют- и смысл наказания- наказание ради наказания, так выходит.

Мать и так уже судьбой НАКАЗАНА - детей НЕТ.