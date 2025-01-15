НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Матери погибших в пожаре в Житикаре детей дали 5 лет колонии - приговор суда
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50920
Матери погибших в пожаре в Житикаре детей дали 5 лет колонии - приговор суда
Отправлено: 15.01.25 - 20:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело рассмотрели в Житикаринском районном суде. Мать обвинили по ч.3 ст. 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 5-х детей). Подсудимая признала вину и раскаялась.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7204
Re: Матери погибших в пожаре в Житикаре детей дали 5 лет колонии...
Отправлено: 15.01.25 - 20:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и какой смысл этого решения, ГУМАННОГО суда?
Мать через несколько лет отправят в колонию, ребёнка в приют- и смысл наказания- наказание ради наказания, так выходит.
Мать и так уже судьбой НАКАЗАНА - детей НЕТ.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS