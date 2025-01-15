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"Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому инвестору
"Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому инвестору
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50919
"Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому инвестору
Отправлено: 15.01.25 - 16:52
"Казахтелеком" завершил сделку с катарской компанией Power International Holding по продаже 100% доли участия в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис". Продажа операторов повлияет на повышение качества и установление справедливой цены за предоставляемые услуги, отметил Багдат Мусин.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42831
Re: "Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому...
Отправлено: 15.01.25 - 16:52
Его самого надо бы уже давно продать
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7199
Re: "Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому...
Отправлено: 15.01.25 - 18:05
Цитата:/установление справедливой цены///
Что такое справедливая цена: - НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ, но ОПЛАЧЕННЫЕ минуты почему не возвращают или же хотя бы зачисляют в счёт будущего месяца: - я же фактически ОПЛАТИЛ уже за эти минуты, но не ПРОГОВОРИЛ.
В магазине если вы заплатили за товар стоимостью 100 тенге купюрой в 500 тенге- вам же кассир выдаст разницу, то есть сдачу или предложит ещё что то взять из товара на сумму разницу.
В настоящее время количество клиентов, например,у компании Актив+Кселл, около 7 000 000 абонентов: если у них "сгорает" по 100 тенге неиспользованных, но оплаченных минут: 100 тенге* 7 000 000 абон.= 700 000 000 тенге дохода на РОВНОМ месте.
Конечно, этот Мусин может заявлять: "....Я горжусь работой,...."
Что такое справедливая цена: - НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ, но ОПЛАЧЕННЫЕ минуты почему не возвращают или же хотя бы зачисляют в счёт будущего месяца: - я же фактически ОПЛАТИЛ уже за эти минуты, но не ПРОГОВОРИЛ.
В магазине если вы заплатили за товар стоимостью 100 тенге купюрой в 500 тенге- вам же кассир выдаст разницу, то есть сдачу или предложит ещё что то взять из товара на сумму разницу.
В настоящее время количество клиентов, например,у компании Актив+Кселл, около 7 000 000 абонентов: если у них "сгорает" по 100 тенге неиспользованных, но оплаченных минут: 100 тенге* 7 000 000 абон.= 700 000 000 тенге дохода на РОВНОМ месте.
Конечно, этот Мусин может заявлять: "....Я горжусь работой,...."
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10188
"Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому инвестору
Отправлено: 15.01.25 - 18:59
Цитата:
Это как в отлеях на всё включено,вы то же оплатили и можете кушать и пить сколько влезет,но вот с собой забрать нельзя и независимо от того сколько вы съели. через 10 дней всё закончиться.
Если хотите что бы трафик и минуты переносился на следующий месяц подключайте оператора IZI.
ACROS:
Что такое справедливая цена: - НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ, но ОПЛАЧЕННЫЕ минуты почему не возвращают или же хотя бы зачисляют в счёт будущего месяца: - я же фактически ОПЛАТИЛ уже за эти минуты, но не ПРОГОВОРИЛ.
Что такое справедливая цена: - НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ, но ОПЛАЧЕННЫЕ минуты почему не возвращают или же хотя бы зачисляют в счёт будущего месяца: - я же фактически ОПЛАТИЛ уже за эти минуты, но не ПРОГОВОРИЛ.
Это как в отлеях на всё включено,вы то же оплатили и можете кушать и пить сколько влезет,но вот с собой забрать нельзя и независимо от того сколько вы съели. через 10 дней всё закончиться.
Если хотите что бы трафик и минуты переносился на следующий месяц подключайте оператора IZI.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 171
"Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому инвестору
Отправлено: 15.01.25 - 19:36
Просто надо было не вестись на пакетные тарифы в свое время, где все включено. А так да, по хитрому сотовые монополисты цены на связь подняли.
Автор сего поста в свое время на заманухи "пакета все включено" не поддался, и так как без моего согласия тариф поменять не могут, то наслаждаюсь сейчас Кселл с кредитным лимитом и связью за 11т/мин без абонентской платы и вторым номером Билайн в тарифном плане с домашним интернетом и телевидением (в одном пакете), ну и самое забавное Теле2 у бабушки, в старенькой Нокии (когда то купил на всяк случай для маяков, там уже перезваниваем) так там баланс даже не помню когда закидывал - без абонентской платы, сказал ей слать куда подальше этих добродетелей с Теле2 предлагающих интернет и пакетное подключение.
[Исправлено: Odin_iz_Teh, 15.01.2025 - 20:38]
Автор сего поста в свое время на заманухи "пакета все включено" не поддался, и так как без моего согласия тариф поменять не могут, то наслаждаюсь сейчас Кселл с кредитным лимитом и связью за 11т/мин без абонентской платы и вторым номером Билайн в тарифном плане с домашним интернетом и телевидением (в одном пакете), ну и самое забавное Теле2 у бабушки, в старенькой Нокии (когда то купил на всяк случай для маяков, там уже перезваниваем) так там баланс даже не помню когда закидывал - без абонентской платы, сказал ей слать куда подальше этих добродетелей с Теле2 предлагающих интернет и пакетное подключение.
[Исправлено: Odin_iz_Teh, 15.01.2025 - 20:38]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6697
"Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому инвестору
Отправлено: 15.01.25 - 19:57
Цитата:
Эх, кто бы изобрёл навесной желудок, он же запасной! Ау,ИИ где вы там?
Добринцофф:
нельзя и независимо от того сколько вы
нельзя и независимо от того сколько вы
Эх, кто бы изобрёл навесной желудок, он же запасной! Ау,ИИ где вы там?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7199
Re: "Казахтелеком" продал Tele2 и Altel катарскому...
Отправлено: 15.01.25 - 19:59
Цитата:
А, что это такое: - что то никогда про это не слышал?
Добринцофф:
хотите что бы трафик и минуты переносился на следующий месяц подключайте оператора IZI.
хотите что бы трафик и минуты переносился на следующий месяц подключайте оператора IZI.
А, что это такое: - что то никогда про это не слышал?
-
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