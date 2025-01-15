Отправлено: - 17:44

Vit:



Просто это все что смогли придумать что б бабосики стричь с населения

Цитата:Цитата:Каким образом?Скорее всего торгаши спиртным виноваты, что население этой деревни спивается и прибивает друг друга лопатами, так ведь?Торгаши вливают водяру им в глотку насильно значит..