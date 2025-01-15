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≡ Спортивный объект вместо вытрезвителя - Стадион для детей отстояли жители поселка Октябрьский в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50919
Спортивный объект вместо вытрезвителя - Стадион для детей отстояли жители поселка Октябрьский в Костанайской области
Отправлено: 15.01.25 - 16:36
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Аким Лисаковска Абай ИБРАЕВ сообщил, что вытрезвителя в Октябрьском точно не будет. Где же он тогда будет, если, по словам акима, ЦВАД необходим? Этот вопрос мы задали Абаю Ибраеву в официальном запросе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42831
Re: Спортивный объект вместо вытрезвителя - Стадион для детей...
Отправлено: 15.01.25 - 16:36
#1
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Жители столько пьют и не хотят чтоб их ловили
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15925
Спортивный объект вместо вытрезвителя - Стадион для детей отстояли жители поселка Октябрьский в Костанайской области
Отправлено: 15.01.25 - 17:25
#2
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Цитата:
111:
Жители столько пьют и не хотят чтоб их ловили

Нет.
Просто это все что смогли придумать что б бабосики стричь с населения

Октябрьский, населения 4000 человек. В посёлке не чего нету.
Люди просят спортзал, а Аким хочет трезвяк.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42831
Спортивный объект вместо вытрезвителя - Стадион для детей отстояли жители поселка Октябрьский в Костанайской области
Отправлено: 15.01.25 - 17:44
#3
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Просто это все что смогли придумать что б бабосики стричь с населения

Каким образом?
Скорее всего торгаши спиртным виноваты, что население этой деревни спивается и прибивает друг друга лопатами, так ведь?
Торгаши вливают водяру им в глотку насильно значит..
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
612
Re: Спортивный объект вместо вытрезвителя - Стадион для детей...
Отправлено: 15.01.25 - 18:04
#4
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Все вопросы насчет строительства в поселках, должны решать не акимы разных уровней, а областные, городские, районные маслихаты, которые по Конституции РК являются выразителями интересов населения того или иного региона. И эту Конституцию должны знать, все кто считается гражданином страны по паспорту. Сейчас маслихаты не в полном объеме выполняют роль представителей населения того или иного региона, не говоря о том, что некоторые акимы не слышат даже своих подчиненных!
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7199
Спортивный объект вместо вытрезвителя - Стадион для детей отстояли жители поселка Октябрьский в Костанайской области
Отправлено: 15.01.25 - 18:22
#5
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Цитата://Депутаты маслихата проголосовали против строительства ЦВАДа в поселке Октябрьский.//

Маслихаты всех уровней, вкупе с Мажилисом- НОТАРИАЛЬНЫЕ конторы исполнительной власти.
Сперва проголосовали ЗА строительство вытрезвителя, потом ПРОТИВ- то есть - как аким СКАЗАЛ, ТАК они и СДЕЛАЛИ.

Цитата:/С учетом мнения населения (реализация концепции государственной политики «Слышащее государство») руководство города приняло решение//

ТО есть: - когда принимали решение ЗА строительство вытрезвителя- это НЕ БЫЛО реализации токаевской концепции "Слышащего государства", хотя непосредственный субъект этой концепции- сам НАРОД, изначально был ПРОТИВ строительства вытрезвителя; теперь когда приняли решение "ПРОТИВ" строительства вытрезвителя - оказывается это БЫЛО в рамках концепции токаевского "Слышащего государства".
Им самим НЕ СМЕШНО и НЕ ТОШНО от этой словесной белибердистики ?

Их работодатель Президент Токаев знает как его работники поступают с его концепцией "Слышащего государства" - как на местах чиновники ИЗВРАТИЛИ сущность этой концепции, превратили её в некий фетишизм??

[Исправлено: ACROS, 15.01.2025 - 19:25]
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7199
Спортивный объект вместо вытрезвителя - Стадион для детей отстояли жители поселка Октябрьский в Костанайской области
Отправлено: 15.01.25 - 18:29
#6
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Цитата:
Vit:
а Аким хочет трезвяк.



Интересно: - какая судьба у маленького акима- сперва высказался как бы и якобы за народ- мол мы ПРОТИВ, потом после "пинка" большого акима - как бы ЗА, потом зачем то в суд побежал.
Чем же закончилось его юление- и нашим и вашим ?
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