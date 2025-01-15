НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали наказания в Костанайской области?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50919
Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали наказания в Костанайской области?
Отправлено: 15.01.25 - 09:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент полиции только в начале января 2025 года смог ответить по существу поставленных вопросов, и то только после двух жалоб и предупреждения о подаче в суд на отказ в предоставлении информации.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1595
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали...
Отправлено: 15.01.25 - 09:24
#1
Комментарий удален модератором.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7347
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали...
Отправлено: 15.01.25 - 10:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор статьи у меня вызывает большое уважение и я солидарно делю с ним его точку зрения по многим актуальным вопросам,однако в памяти народной остались гонения на него,нехорошие очерняющие видосы рассылаемые неизвестными во время расследования карусельного дела. Кстати,к тем персонажам предьявляли миллиардные ущербы,однако куда девались эти деньги и кто тогда устроили эти гонения на Гиньятова так и повисли в воздухе,и мы обычные граждане хотели бы знать.
Профайл Посетить вебсайт
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1595
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали...
Отправлено: 15.01.25 - 12:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
гонения на Гиньятова

Ну это личная жизнь человека,я не гомофоб.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7347
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали...
Отправлено: 15.01.25 - 13:04
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я успел прочитать ваш комментарий и был в замешательстве,хорошо что модер успел его убрать,иначе я про вас подумал бы черт знает что
Профайл Посетить вебсайт
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7199
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали...
Отправлено: 15.01.25 - 13:43
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://так забросили, что два месяца подсчитать циферки не могли.//

Что там считать и искать, какие проблемы, это же не старые времена, когда всё было на бумаге, всё же в ЦИФРЕ: - один или два клика и всё под рукой.
Вопрос в другом, очевидно: - не уважают правоохранительные органы этот ОО "ПЦ КО" и не считают нужным правильно и ответственно реагировать на его запросы, если даже и в январе 2025 ответили неполно за 2024 год- отчётность за 24 год уже есть наверное.
Впрочем они наверное, всех правозащитников не уважают в силу репрессивной специфики своей работы.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42831
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали...
Отправлено: 15.01.25 - 16:33
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему только женщины?
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
612
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали...
Отправлено: 15.01.25 - 17:55
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо авторы статьи хотели показать через СМИ на волокиту со стороны правоохранителей области в отношении выдачи статистических данных о нераскрытых преступлений только в отношении женского пола! Конечно волокитить нехорошо! Наверное, у авторов статьи уже есть данные в отношении нераскрытых преступлений в отношении лиц мужского пола! Любая статистика позволяет судить о качественной и продуктивной работе каждого органа по исполнению своих прямых обязанностей, за что они получают деньги от работодателя. Из статданных видно, что совершено 246 тяжких и особо тяжких преступлений, раскрыто 219 преступлений, не раскрыто 27 эпизодов, что оставляет 11 % от числа совершенных преступлений! Поработал ДП области в этой области неплохо! Не думаю, что они забросили нераскрытые дела, по ним ежемесячно проводится работа!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 76
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS