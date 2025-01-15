Re: В Казахстане введут уголовную ответственность за обещание...

Отправлено: - 15:30

Если развивать в юридическом ключе любые обещания то можно притянуть к ответу всех, кто обещал жениться,вернуть долг и даже депутатов которые наговорили втри короба во время предвыборной компании, тогда уже точно некому будет работать