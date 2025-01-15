Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Охранять нельзя оставить - Машину повредили на платной стоянке в Костанайской области. Суд вынес решение по иску
Охранять нельзя оставить - Машину повредили на платной стоянке в Костанайской области. Суд вынес решение по иску
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 79
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать