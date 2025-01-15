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≡ Охранять нельзя оставить - Машину повредили на платной стоянке в Костанайской области. Суд вынес решение по иску
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50917
Охранять нельзя оставить - Машину повредили на платной стоянке в Костанайской области. Суд вынес решение по иску
Отправлено: 15.01.25 - 15:12
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Владелица автомобиля Анна Кучай подала иск на управляющую стоянкой. В прениях представитель истца перечислил маркеры, по которым управляющий стоянкой сигнализирует потребителям о своей обязанности охранять машины. А юрист ответчика эту обязанность отрицала.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7347
Re: Охранять нельзя оставить - Машину повредили на платной...
Отправлено: 15.01.25 - 15:12
#1
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У меня несколько раз вскрывали авто и личные вещи пропадали прямо на стоянке,претензии хозяйка не принимала, даже наоборот,мол пытаюсь нажиться за ее счет. В моем случае тоже была пожилая татарочка брала горлом, что на минуту даже поверил ей,какой же я негодяй
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1595
Re: Охранять нельзя оставить - Машину повредили на платной...
Отправлено: 15.01.25 - 16:32
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
пожилая татарочка

Да уж,дикая смесь :lol:
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