Re: Охранять нельзя оставить - Машину повредили на платной...

Отправлено: - 15:12

У меня несколько раз вскрывали авто и личные вещи пропадали прямо на стоянке,претензии хозяйка не принимала, даже наоборот,мол пытаюсь нажиться за ее счет. В моем случае тоже была пожилая татарочка брала горлом, что на минуту даже поверил ей,какой же я негодяй