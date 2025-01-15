maxsaf: Разумеется, так и будет. Победителя всегда называют в итоге силой добра.
Всё будет нормально, силы добра точно победят. Вчера новоиспечённый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал: если европейцы не выделят на военные нужды значительно больше денег, чем 2% ВВП, то через 4–5 лет им придется учить русский язык. Это поуехавщие знают язык, но их не большинство. Тем более, на днях представитель НОД России подтвердил, что кто знает русский язык за пределами РФ, все они русские, помнится над Мариком смеялись, когда он говорил, что русский. А тут прямая угроза европейцам и они консолидируются, да и Скептик и другие грамотеи их всегда пугают.
Не захотят же европейцы без света, газа сидеть, дышать испарениями химических заводов и быть обмазанными мазутом. Вона куда пришёл русский мир: Приднестровье без газа, Абхазия без света, Донбассе воду по графику дают, в Мариуполе люди бывшие собственники квартир бомжами стали, в самой России на побережьях черного моря мазут до сих пор не могут убрать, вчера осуществлены атаки на химические заводы .
Зачем Вы так со Скептиком? Он специально телевизор выкинул, чтобы величием в тишине наслаждаться, а Вы ему обзор телевизионной передачи подсовываете! Хорошо хоть обзор вражеский, всегда можно сказать,что вырвали из контекста и т.д.
saba: Хорошо хоть обзор вражеский, всегда можно сказать,что вырвали из контекста и т.д.
Это не безызвестный депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Викторович Гурулёв, который ранее говорил, что нужно нанести удары по Великобританий и.т.д. Обсуждали ранее, тогда я отмечал, что прилетит ответка в разы больше, курсируют подводные лодки и.т.д. Там из контекста вырывай не вырывай, речь про больницу барачного типа идёт, также он говорит - дорога смерти, типа федеральная трасса, мол зимой замерзла, а скоро с наступлением оттепели потечёт и.т.д. Судя по выражению лица, вроде не шутить и всё что он говорит, в реалиях соответствует действительности. Тем более, в великой России помнится, даже законы принимали против фейков, чтобы всё было достоверно. Поэтому, со слов отдельных сказочников, на федеральных каналах не врут, самое главное целевая аудитория, в виде глубинного и ядрёного народ на местах смотрит. .
saba: Деньги на пропаганду да, Россия тратит большие, но Вы же телевизор не смотрите, только интернет, а там" Всё не так однозначно!"
Да, повсюду враги и пропаганда! Особо ничего не изменилось, за исключением того, что правда в эфирах, говоря метафорически - иногда вылезает за кадры, чета возможно не успели грамотеи вырезать.
Ранее, точнее 24.04.2023 года форумным грамотеям, сказочникам и нострадамусам, про экспертов и ведущих различных ток-шоу, передач на федеральных каналах РФ отмечал, процитирую:
Kairat stayer: Ниже по ссылке ещё 2017 году Комсомольская правда отмечала, что эти эксперты получают согласно договоров финансовые средства от 500 000-1 000 000 рублей в месяц. Этих экспертов в отдельных случаях бьют, грозятся облить фекалиями, выгоняют из студии и.т.д. Однако, они очень стойкие и защищают в стане не дружественной в свою очередь стране, свои демократические ценности, принципы. Глубинному народу в большинстве своём нравятся шоу, где того-же их главного врага американца Майкла Бома почти испепеляют очень грамотные и эрудированные ведущие. Отдельные из последних официально зарабатывают от 70 000 000 до более 100 000 000 рублей в год.
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