Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали...

Отправлено: - 13:43

Цитата://так забросили, что два месяца подсчитать циферки не могли.//



Что там считать и искать, какие проблемы, это же не старые времена, когда всё было на бумаге, всё же в ЦИФРЕ: - один или два клика и всё под рукой.

Вопрос в другом, очевидно: - не уважают правоохранительные органы этот ОО "ПЦ КО" и не считают нужным правильно и ответственно реагировать на его запросы, если даже и в январе 2025 ответили неполно за 2024 год- отчётность за 24 год уже есть наверное.

Впрочем они наверное, всех правозащитников не уважают в силу репрессивной специфики своей работы.