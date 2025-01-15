Отправлено: - 11:57

saba:

Хорошо хоть обзор вражеский, всегда можно сказать,что вырвали из контекста и т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 15.01.2025 - 13:05]

[Исправлено: Kairat stayer, 15.01.2025 - 13:06]

Цитата:Это не безызвестный депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Викторович Гурулёв, который ранее говорил, что нужно нанести удары по Великобританий и.т.д. Обсуждали ранее, тогда я отмечал, что прилетит ответка в разы больше, курсируют подводные лодки и.т.д. Там из контекста вырывай не вырывай, речь про больницу барачного типа идёт, также он говорит - дорога смерти, типа федеральная трасса, мол зимой замерзла, а скоро с наступлением оттепели потечёт и.т.д. Судя по выражению лица, вроде не шутить и всё что он говорит, в реалиях соответствует действительности. Тем более, в великой России помнится, даже законы принимали против фейков, чтобы всё было достоверно. Поэтому, со слов отдельных сказочников, на федеральных каналах не врут, самое главное целевая аудитория, в виде глубинного и ядрёного народ на местах смотрит.