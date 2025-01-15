НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали наказания в Костанайской области?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50914
Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали наказания в Костанайской области?
Отправлено: 15.01.25 - 09:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент полиции только в начале января 2025 года смог ответить по существу поставленных вопросов, и то только после двух жалоб и предупреждения о подаче в суд на отказ в предоставлении информации.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1594
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали...
Отправлено: 15.01.25 - 09:24
#1
Комментарий удален модератором.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7344
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали...
Отправлено: 15.01.25 - 10:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор статьи у меня вызывает большое уважение и я солидарно делю с ним его точку зрения по многим актуальным вопросам,однако в памяти народной остались гонения на него,нехорошие очерняющие видосы рассылаемые неизвестными во время расследования карусельного дела. Кстати,к тем персонажам предьявляли миллиардные ущербы,однако куда девались эти деньги и кто тогда устроили эти гонения на Гиньятова так и повисли в воздухе,и мы обычные граждане хотели бы знать.
Профайл Посетить вебсайт
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1594
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали...
Отправлено: 15.01.25 - 12:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
гонения на Гиньятова

Ну это личная жизнь человека,я не гомофоб.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS