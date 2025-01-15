Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Сколько злодеев и душегубов избежали...

Отправлено: - 10:20

Автор статьи у меня вызывает большое уважение и я солидарно делю с ним его точку зрения по многим актуальным вопросам,однако в памяти народной остались гонения на него,нехорошие очерняющие видосы рассылаемые неизвестными во время расследования карусельного дела. Кстати,к тем персонажам предьявляли миллиардные ущербы,однако куда девались эти деньги и кто тогда устроили эти гонения на Гиньятова так и повисли в воздухе,и мы обычные граждане хотели бы знать.