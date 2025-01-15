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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 83 из 83«1...818283
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6694
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 08:37
#1231
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Цитата:
maxsaf:
Вот тебе и Киев за три дня

Если Вы практически Ленин, то я претендую на роль Ванги!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6393
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 10:16
#1232
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Цитата:
maxsaf:
Разумеется, так и будет. Победителя всегда называют в итоге силой добра.


Всё будет нормально, силы добра точно победят. Вчера новоиспечённый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал: если европейцы не выделят на военные нужды значительно больше денег, чем 2% ВВП, то через 4–5 лет им придется учить русский язык. Это поуехавщие знают язык, но их не большинство. Тем более, на днях представитель НОД России подтвердил, что кто знает русский язык за пределами РФ, все они русские, помнится над Мариком смеялись, когда он говорил, что русский. А тут прямая угроза европейцам и они консолидируются, да и Скептик и другие грамотеи их всегда пугают.

Не захотят же европейцы без света, газа сидеть, дышать испарениями химических заводов и быть обмазанными мазутом. Вона куда пришёл русский мир: Приднестровье без газа, Абхазия без света, Донбассе воду по графику дают, в Мариуполе люди бывшие собственники квартир бомжами стали, в самой России на побережьях черного моря мазут до сих пор не могут убрать, вчера осуществлены атаки на химические заводы :lol: :lol: :lol: .

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 15.01.2025 - 11:17]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6393
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 10:22
#1233
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Ниже в видео, кто-то врёт, запутался вообще, не пойму кому верить? Может действительно США загнивает, а великая Россия процветает :-o :-o :-o .


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6393
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 11:05
#1234
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Цитата:
saba:
Если Вы практически Ленин...


Диванный Ленин - нострадамус :lol: :lol: :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6393
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 11:06
#1235
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Цитата:
saba:
Если Вы практически Ленин, то я претендую на роль Ванги!


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6694
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 11:39
#1236
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Цитата:
Kairat stayer:

Зачем Вы так со Скептиком? Он специально телевизор выкинул, чтобы величием в тишине наслаждаться, а Вы ему обзор телевизионной передачи подсовываете! Хорошо хоть обзор вражеский, всегда можно сказать,что вырвали из контекста и т.д. :-P
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6393
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 11:57
#1237
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Цитата:
saba:
Хорошо хоть обзор вражеский, всегда можно сказать,что вырвали из контекста и т.д.


Это не безызвестный депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Викторович Гурулёв, который ранее говорил, что нужно нанести удары по Великобританий и.т.д. Обсуждали ранее, тогда я отмечал, что прилетит ответка в разы больше, курсируют подводные лодки и.т.д. Там из контекста вырывай не вырывай, речь про больницу барачного типа идёт, также он говорит - дорога смерти, типа федеральная трасса, мол зимой замерзла, а скоро с наступлением оттепели потечёт и.т.д. Судя по выражению лица, вроде не шутить и всё что он говорит, в реалиях соответствует действительности. Тем более, в великой России помнится, даже законы принимали против фейков, чтобы всё было достоверно. Поэтому, со слов отдельных сказочников, на федеральных каналах не врут, самое главное целевая аудитория, в виде глубинного и ядрёного народ на местах смотрит. 8-) 8-) 8-) .

[Исправлено: Kairat stayer, 15.01.2025 - 13:05]

[Исправлено: Kairat stayer, 15.01.2025 - 13:06]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6393
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 12:09
#1238
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Цитата:
saba:
Он специально телевизор выкинул, чтобы величием в тишине наслаждаться, а Вы ему обзор телевизионной передачи подсовываете!


Его право, пусть в одиночестве и тишине наслаждается, что хочет и душа желает, то и делает :lol: :lol: :lol: .
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1968
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 12:34
#1239
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6694
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.01.25 - 12:39
#1240
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Цитата:
Skeptic:

Ну зачем Вы так? Мы так плохо про Вас не думаем!
Деньги на пропаганду да, Россия тратит большие, но Вы же телевизор не смотрите, только интернет, а там" Всё не так однозначно!" ;-)
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Страница 83 из 83«1...818283
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