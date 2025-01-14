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Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане
Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50914
Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане
Отправлено: 14.01.25 - 18:29
В Казахстане установят новые пределы отклонения между курсами покупки и продажи валюты в обменных пунктах. Согласно проекту, предлагается установить пределы для доллара – 7 тенге, евро – 10 тенге. Что изменится для казахстанцев?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2187
Re: Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это...
Отправлено: 14.01.25 - 18:29
да закройте эти рассадники споров и спекуляции ..в россии нет обменников и нет проблем..все действия через банки и всё под контролем..и раз..Северная Корея!
Re: Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это...
Отправлено: 14.01.25 - 20:02
ПО ТВ смотрел, где то в закоулках москвы,люди принесли кучу денег в обменник,отдали кассиру,а та пошла якобы отнести в сейф,а сама сделала ноги. Люди прождали и только через час до них дошло что обманули
Re: Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это...
Отправлено: 14.01.25 - 23:40
Цитата:
сайлау курманов:----Нет в России обменников ,с 2017 живу здесь . Только в банках .
ПО ТВ смотрел, где то в закоулках москвы,люди принесли кучу денег в обменник,
ПО ТВ смотрел, где то в закоулках москвы,люди принесли кучу денег в обменник,
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1806
Re: Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это...
Отправлено: 15.01.25 - 00:37
Цитата:
....нету у них обменников чтобы бабло поменять очень большая проблема это первое,второе что вылюту берут именно валюту повтарюсь только идеально чистую и без повреждения и третье в каком Талапкерском закоулке должен быть обменник где нет проходимости и последнее каким надо быть идиотом чтобы отдать сумарь с баблом каторые любят счёт.....это всё из теории неочевидного и невероятного
сайлау курманов:
ПО ТВ смотрел, где то в закоулках москвы,люди принесли кучу денег в обменник,отдали кассиру,а та пошла якобы отнести в сейф,а сама сделала ноги. Люди прождали и только через час до них дошло что обманули
ПО ТВ смотрел, где то в закоулках москвы,люди принесли кучу денег в обменник,отдали кассиру,а та пошла якобы отнести в сейф,а сама сделала ноги. Люди прождали и только через час до них дошло что обманули
....нету у них обменников чтобы бабло поменять очень большая проблема это первое,второе что вылюту берут именно валюту повтарюсь только идеально чистую и без повреждения и третье в каком Талапкерском закоулке должен быть обменник где нет проходимости и последнее каким надо быть идиотом чтобы отдать сумарь с баблом каторые любят счёт.....это всё из теории неочевидного и невероятного
Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане
Отправлено: 15.01.25 - 01:09
Цитата:
---Какого года съемка? Прошлого века ?
---***1 октября 2010в России исчезнут все обменники, менять валюту можно будет только в банковских подразделениях.***
сайлау курманов:
ПО ТВ смотрел,
ПО ТВ смотрел,
---Какого года съемка? Прошлого века ?
---***1 октября 2010в России исчезнут все обменники, менять валюту можно будет только в банковских подразделениях.***
Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане
Отправлено: 15.01.25 - 04:28
Только в прошлом году ездил снимать с учета авто в Троицк (когда легализация шла) прямо на базаре стояли менялы как в начале 90-х,даже с моего каспи Голд принимали оплату,
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6694
Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане
Отправлено: 15.01.25 - 08:45
Цитата:
Помнится, приехал в Нижневартовск рубли кончились по дороге, остались доллары. Воскресенье, банк тогда там был единственный закрыт, пришлось закон РФ нарушать! Обменники, всё таки гибче работают, банки это махина неповоротливая!
Гога:
России исчезнут все обменники, менять валюту можно будет только в банковских подразделения
России исчезнут все обменники, менять валюту можно будет только в банковских подразделения
Помнится, приехал в Нижневартовск рубли кончились по дороге, остались доллары. Воскресенье, банк тогда там был единственный закрыт, пришлось закон РФ нарушать! Обменники, всё таки гибче работают, банки это махина неповоротливая!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6694
Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане
Отправлено: 15.01.25 - 08:47
Думал, карты решили проблему, но нет в Россию с нашей картой тоже не поедешь
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1594
Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане
Отправлено: 15.01.25 - 09:30
Цитата:
Да,и курс покупка доллара 90р-продажа 120. Молодцы,чё. Иди на базар меняй и по башке получай либо от полиции или от братков... Люди жили в РФ более менеее цивилизованно,но какому-то деду захотелось назад в болота.. Ужас. Бедные люди.
Гога:
Только в банках
Только в банках
Да,и курс покупка доллара 90р-продажа 120. Молодцы,чё. Иди на базар меняй и по башке получай либо от полиции или от братков... Люди жили в РФ более менеее цивилизованно,но какому-то деду захотелось назад в болота.. Ужас. Бедные люди.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7192
Re: Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это...
Отправлено: 15.01.25 - 10:44
Цитата://на что это повлияет в Казахстане//
Как на ЧТО ?? :- в нашем государстве если услугодатели ( в том числе и государственные) что то или ужесточают или повышают, это МГНОВЕННО сказывается на потребителях, получателей этих услуг, то есть они перекладывают это бремя или жесткости или повышения на хрупкие плечи потребителей.
Так что ждём второй акт марлизонского балета.
Как на ЧТО ?? :- в нашем государстве если услугодатели ( в том числе и государственные) что то или ужесточают или повышают, это МГНОВЕННО сказывается на потребителях, получателей этих услуг, то есть они перекладывают это бремя или жесткости или повышения на хрупкие плечи потребителей.
Так что ждём второй акт марлизонского балета.
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