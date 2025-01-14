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≡ Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50913
Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане
Отправлено: 14.01.25 - 18:29
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В Казахстане установят новые пределы отклонения между курсами покупки и продажи валюты в обменных пунктах. Согласно проекту, предлагается установить пределы для доллара – 7 тенге, евро – 10 тенге. Что изменится для казахстанцев?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2187
Re: Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это...
Отправлено: 14.01.25 - 18:29
#1
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да закройте эти рассадники споров и спекуляции ..в россии нет обменников и нет проблем..все действия через банки и всё под контролем..и раз..Северная Корея!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7343
Re: Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это...
Отправлено: 14.01.25 - 20:02
#2
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ПО ТВ смотрел, где то в закоулках москвы,люди принесли кучу денег в обменник,отдали кассиру,а та пошла якобы отнести в сейф,а сама сделала ноги. Люди прождали и только через час до них дошло что обманули
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11502
Re: Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это...
Отправлено: 14.01.25 - 23:40
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
ПО ТВ смотрел, где то в закоулках москвы,люди принесли кучу денег в обменник,
----Нет в России обменников ,с 2017 живу здесь . Только в банках .
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1806
Re: Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это...
Отправлено: 15.01.25 - 00:37
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
ПО ТВ смотрел, где то в закоулках москвы,люди принесли кучу денег в обменник,отдали кассиру,а та пошла якобы отнести в сейф,а сама сделала ноги. Люди прождали и только через час до них дошло что обманули


....нету у них обменников чтобы бабло поменять очень большая проблема это первое,второе что вылюту берут именно валюту повтарюсь только идеально чистую и без повреждения и третье в каком Талапкерском закоулке должен быть обменник где нет проходимости и последнее каким надо быть идиотом чтобы отдать сумарь с баблом каторые любят счёт.....это всё из теории неочевидного и невероятного
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11502
Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане
Отправлено: 15.01.25 - 01:09
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
ПО ТВ смотрел,

---Какого года съемка? Прошлого века ? :lol: :-x
---***1 октября 2010в России исчезнут все обменники, менять валюту можно будет только в банковских подразделениях.***
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7343
Обменникам ужесточат условия для заработка: на что это повлияет в Казахстане
Отправлено: 15.01.25 - 04:28
#6
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Только в прошлом году ездил снимать с учета авто в Троицк (когда легализация шла) прямо на базаре стояли менялы как в начале 90-х,даже с моего каспи Голд принимали оплату,
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