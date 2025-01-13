Отправлено: - 17:12

Корреспонденты "НГ" попытались разобраться, что стало его источником и ждать ли следующим летом повторения этого неприятного опыта?

[Исправлено: Карачун, 13.01.2025 - 18:18]

Цитата:Граждане! Да что с вами не так? Они же пахнут по разному. Как эти ароматы можно не отличить один от другого?? Как минимум настолько что нужно проводить цельное "расследование" ху из ху! И следующим и послеследующим летом можно ждать надеяться и верить. Ну это же характерная особенность подобных предприятий.Честное слово как в том анекдоте: "-Че г...м воняет?-О! Это древняя история (дальше идет душещипательный рассказ о большой любви)- Отличная история, а че г...м-то воняет?- Да кто его знает! На...л кто-то." И в конкретной ситуации в одном случае это рудничане, во втором курочки жас каната.