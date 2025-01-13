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≡ Проезжая, не забудьте заткнуть нос - Что делать с запахом фекалий на трассе Рудный-Костанай и кто в этом виноват?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50913
Проезжая, не забудьте заткнуть нос - Что делать с запахом фекалий на трассе Рудный-Костанай и кто в этом виноват?
Отправлено: 13.01.25 - 16:48
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Все лето поездка на автобусе из Костаная в Рудный и обратно представляла из себя большую лотерею. И никогда не получалось угадать - придется тебе затыкать нос или пронесет. Корреспонденты "НГ" попытались разобраться, что стало его источником и ждать ли повторения этого неприятного опыта?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6386
Re: Проезжая, не забудьте заткнуть нос - Что делать с запахом...
Отправлено: 13.01.25 - 16:48
#1
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Подозреваемых в этом деле было два: ТОО "Жас-Канат 2006" и ТОО "Рудненский водоканал". О том, что именно эти предприятия могут являться источником запаха, сообщил в ответе на запрос редакции заместитель руководителя департамента экологии Костанайской области Куаныш ЕЛЕУСЕНОВ.

Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО считает, что в сложившейся ситуации источником запаха являются и водоконал, и птицефабрика. Просто запах от разных предприятий чувствуется на разных участках трассы.

Длящиеся же, наверное давно надо было установить, без порожняка и без предположений, а конкретизировать и не предполагать, не Нострадамусы же. В случаях установления, компетентные органы выписали бы предписания, с сроками устранения, не устранили, тогда наложили штрафы и.т.д..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1253
Проезжая, не забудьте заткнуть нос - Что делать с запахом фекалий на трассе Рудный-Костанай и кто в этом виноват?
Отправлено: 13.01.25 - 17:12
#2
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Цитата:
Корреспонденты "НГ" попытались разобраться, что стало его источником и ждать ли следующим летом повторения этого неприятного опыта?

Граждане! Да что с вами не так? Они же пахнут по разному. Как эти ароматы можно не отличить один от другого?? Как минимум настолько что нужно проводить цельное "расследование" ху из ху! И следующим и послеследующим летом можно ждать надеяться и верить. Ну это же характерная особенность подобных предприятий.
Честное слово как в том анекдоте: "-Че г...м воняет?
-О! Это древняя история (дальше идет душещипательный рассказ о большой любви)
- Отличная история, а че г...м-то воняет?
- Да кто его знает! На...л кто-то." И в конкретной ситуации в одном случае это рудничане, во втором курочки жас каната.

[Исправлено: Карачун, 13.01.2025 - 18:18]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1347
Re: Проезжая, не забудьте заткнуть нос - Что делать с запахом...
Отправлено: 13.01.25 - 22:59
#3
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Про Рудненскую трассу это мягко сказано, как то в гостях был у друзей в районе МЖК, так чуть не задыхались от вони (в статье именуемой запахом) со стороны очистных, хотя по уверениям принимающей стороны раньше было хуже.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
448
Re: Проезжая, не забудьте заткнуть нос - Что делать с запахом...
Отправлено: 15.01.25 - 02:43
#4
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---куриный помет постоянно источает едкий запах аммиака
---Вы понимаете, что птичий помет содержит большую дозу амиака

Говоров, так как же правильно пишется название этого противного вещества?
У вас по химии, что в школе было?
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