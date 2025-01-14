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сайлау курманов:

ПО ТВ смотрел, где то в закоулках москвы,люди принесли кучу денег в обменник,отдали кассиру,а та пошла якобы отнести в сейф,а сама сделала ноги. Люди прождали и только через час до них дошло что обманули

Цитата:....нету у них обменников чтобы бабло поменять очень большая проблема это первое,второе что вылюту берут именно валюту повтарюсь только идеально чистую и без повреждения и третье в каком Талапкерском закоулке должен быть обменник где нет проходимости и последнее каким надо быть идиотом чтобы отдать сумарь с баблом каторые любят счёт.....это всё из теории неочевидного и невероятного